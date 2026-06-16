あの、親近感抱くキャラクター告白「僕も周りの目を気にせず暴走しちゃうタイプなので」【新劇場版☆ケロロ軍曹】
【モデルプレス＝2026/06/16】歌手のあのが6月16日、都内で行われた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の公開直前イベントに、声優の渡辺久美子、小桜エツコ、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品とともに出席。親近感を抱くキャラクターを明かした。
【写真】あの、“ケロロカラー”コーデで美脚スラリ
同作の20周年プロジェクト宣伝大使と主題歌『貸しっぱなしディスティニー』、そして粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ！とマーチ』を務め、研究員ロボとして本編に出演しているあの。好きなキャラクターを聞かれると「全員、本当に大好き。個性豊かでかわいいところもケロロ軍曹のよさですけど、強いて言うならタママ」と答えてタママ二等兵役の小桜を喜ばせ、「僕も周りの目を気にせず暴走しちゃうタイプなので、すごく親近感があって、それがすごくかわいく描かれているのがありがたいお話だなって思います」と笑顔を見せた。
また、主題歌に込めた思いを尋ねられたあのは「今までの楽曲もそうですけど、ケロロ軍曹とどんな音楽が生まれるかっていうところが楽しみだったので、ちょっとギャグっぽく、『漫画返せ』ってことをエモく歌っているけど、最終的にその漫画を貸し借りできた縁というか、運命みたいなのを大切にしたい、みたいな曲になっております」と紹介。「漫画返せ」というデスボイスから始まることが話題に上ると、あのは「これはケロロ軍曹の世界観があって生まれたものでした」と告白した。
さらに、16年ぶりに劇場版として令和に帰ってきたケロロ軍曹にちなみ、「この夏に復活させたいことや再挑戦したいこと」を聞かれると、あのは“服を着る”と答え「僕は1年くらい、部屋が汚なすぎて、片付いてなくて、そこに落ちてるやつ（服）ばっか着ていて、今回、家をきれいにしたので、服をしっかり着て家を出たいなと思っています。ファッションをもうちょいやりたい」と願望を告白。「（床に散らばっていたのが）もったいないくらいかわいい服いっぱいあるので、今年は服を着たいです」と目を輝かせた。
そして、本作のPRコメントを求められたあのは「いろんな意味で問題作というか、そこも含めて皆さんに観ていただきたいし、今から観てもらえるのがすごく楽しみです。感想も待っております。そして、この令和にケロロが帰ってくるということで、『また帰ってきたケロッ！とマーチ』のほうも、皆さんに愛していただけたら嬉しいなと思っておりますので、音楽も一緒に楽しんでほしいです」とメッセージを送った。
イベントではサプライズでオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を観客の前で初披露する一幕もあった。
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、アニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。プロジェクトの一環として、2010年以来16年ぶりとなる新作が6月26日に全国公開される。脚本・総監督は、コメディ界屈指のヒットメーカーであり、映画『銀魂』シリーズや「勇者ヨシヒコ」シリーズなどで知られ、今作がアニメーション初挑戦となる福田雄一監督が務める。（modelpress編集部）
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◆あの、親近感抱くキャラクター明かす
同作の20周年プロジェクト宣伝大使と主題歌『貸しっぱなしディスティニー』、そして粗品とともにオープニング曲『また帰ってきたケロッ！とマーチ』を務め、研究員ロボとして本編に出演しているあの。好きなキャラクターを聞かれると「全員、本当に大好き。個性豊かでかわいいところもケロロ軍曹のよさですけど、強いて言うならタママ」と答えてタママ二等兵役の小桜を喜ばせ、「僕も周りの目を気にせず暴走しちゃうタイプなので、すごく親近感があって、それがすごくかわいく描かれているのがありがたいお話だなって思います」と笑顔を見せた。
◆あの、この夏は「服を着たい」
さらに、16年ぶりに劇場版として令和に帰ってきたケロロ軍曹にちなみ、「この夏に復活させたいことや再挑戦したいこと」を聞かれると、あのは“服を着る”と答え「僕は1年くらい、部屋が汚なすぎて、片付いてなくて、そこに落ちてるやつ（服）ばっか着ていて、今回、家をきれいにしたので、服をしっかり着て家を出たいなと思っています。ファッションをもうちょいやりたい」と願望を告白。「（床に散らばっていたのが）もったいないくらいかわいい服いっぱいあるので、今年は服を着たいです」と目を輝かせた。
そして、本作のPRコメントを求められたあのは「いろんな意味で問題作というか、そこも含めて皆さんに観ていただきたいし、今から観てもらえるのがすごく楽しみです。感想も待っております。そして、この令和にケロロが帰ってくるということで、『また帰ってきたケロッ！とマーチ』のほうも、皆さんに愛していただけたら嬉しいなと思っておりますので、音楽も一緒に楽しんでほしいです」とメッセージを送った。
イベントではサプライズでオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を観客の前で初披露する一幕もあった。
◆「ケロロ軍曹」16年ぶり劇場版新作
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、アニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。プロジェクトの一環として、2010年以来16年ぶりとなる新作が6月26日に全国公開される。脚本・総監督は、コメディ界屈指のヒットメーカーであり、映画『銀魂』シリーズや「勇者ヨシヒコ」シリーズなどで知られ、今作がアニメーション初挑戦となる福田雄一監督が務める。（modelpress編集部）
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