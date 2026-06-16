“173cm”に大成長！秋山成勲の娘サランちゃん（14）、母SHIHOも期待するモデルの才能「シャネルのショーに…」

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIHOの娘、サランちゃんの急成長ぶりが話題を集めている。

秋山は最近、自身のSNSを通じて「あんなに小さくて私の胸にすっぽり収まっていた子が、いつの間にかこんなに大きくなって卒業を迎えることになった」と長文のメッセージを投稿した。

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続けて「健康に、明るく、美しく育ってくれたあなたに、パパはただただ感謝している」と語り、「たとえ世界中の人があなたの味方でなくても、パパはいつでもあなたの味方だということを忘れないでほしい」と伝え、感動を誘った。

（画像＝SNS）サランちゃん

あわせて公開された写真には、ピンクのドレスを纏い、成熟した雰囲気を漂わせるサランちゃんの姿が収められていている。幼い頃、KBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で愛された面影を残しながらも、すらりと伸びた長身とモデルのようなプロポーションで視線を引きつけた。

（画像＝SBS）

また最近、母でモデルのSHIHOがSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』に出演した際に明かしたサランちゃんの成長ぶりも再び話題となっている。

SHIHOは「サランは6歳の時に初めてパリのファッションショーのステージに立った」と語り、娘のモデル活動について言及した。実際、サランちゃんはグローバルブランドのランウェイに立っただけでなく、最近ではファッション誌『VOGUE KOREA』の表紙モデルも務めるなど、存在感を発揮している。

何よりも注目を集めたのは、現在14歳のサランちゃんの身長がすでに173cmに達していることだ。公開された撮影カットを見たモデルのハン・ヘジンも、「目線とポーズがとても良い」と絶賛した。

また、SHIHOは「サランがシャネルのショーに立つ姿を見てみたい」と語り、「それは私が叶えられなかった夢でもある」と率直な思いを明かした。

公開されたサランちゃんの卒業写真は、母・SHIHO譲りのスラリとしたスタイルと、父・秋山成勲譲りのはっきりとした目鼻立ちを兼ね備えた姿で注目を集めた。

これを見たネットユーザーは「すでにモデルみたいだ」「若い頃のSHIHOを見ているみたい」「シャネルのランウェイも夢じゃない」「秋山が泣くのも分かる」といった反応が寄せられている。

なお、秋山成勲とSHIHOは2009年に結婚し、一人娘のサランちゃんをもうけた。サランちゃんは、韓国の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』への出演で大きな人気を集め、現在は学業とモデル活動を両立している。

（記事提供＝OSEN）