“話題のJKインフルエンサー”小林ゆあ、『Popteen』専属モデル就任 報告動画280万回再生超え
インフルエンサーの小林ゆあが、ティーン向けファッションメディア『Popteen』の専属モデルに就任し、SNSに投稿した就任報告動画の総再生回数が280万回を突破した。
【別カット】小林ゆあ『Popteen』専属モデル就任
小林は2026年6月から『Popteen』専属モデルとして活動をスタート。発表直後に公開した動画には、「専属モデルおめでとう！」「夢が叶ってうれしい！」「これからの活躍が楽しみ」といった祝福の声が相次ぎ、2000件を超えるコメントが寄せられている。
小林はABEMAの人気恋愛リアリティー番組への出演をきっかけに注目を集めた。親しみやすいキャラクターと飾らない発信で同世代から支持を獲得し、SNSを中心に存在感を拡大している。
おふざけを交えた自然体な投稿や高い表情管理が話題を呼び、「#小林ゆあ界隈」がトレンド入りするなど、Z世代やα世代を中心に人気を集める存在となった。
小林は2008年6月4日生まれ、神奈川県出身の17歳。現役高校生として学業と活動を両立しながら、モデルとインフルエンサーの両軸で活躍の場を広げている。
今後は『Popteen』本誌に加え、WEBコンテンツやSNS、各種イベントにも出演し、ティーン世代に向けて新たなトレンドを発信していく。
【別カット】小林ゆあ『Popteen』専属モデル就任
小林は2026年6月から『Popteen』専属モデルとして活動をスタート。発表直後に公開した動画には、「専属モデルおめでとう！」「夢が叶ってうれしい！」「これからの活躍が楽しみ」といった祝福の声が相次ぎ、2000件を超えるコメントが寄せられている。
おふざけを交えた自然体な投稿や高い表情管理が話題を呼び、「#小林ゆあ界隈」がトレンド入りするなど、Z世代やα世代を中心に人気を集める存在となった。
小林は2008年6月4日生まれ、神奈川県出身の17歳。現役高校生として学業と活動を両立しながら、モデルとインフルエンサーの両軸で活躍の場を広げている。
今後は『Popteen』本誌に加え、WEBコンテンツやSNS、各種イベントにも出演し、ティーン世代に向けて新たなトレンドを発信していく。