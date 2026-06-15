「すごく鍛えてるのかな」目黒蓮、カナダ撮影のオフショットに反響！ 「鎖骨がほーんとに天才的です」
Snow Manの目黒蓮さんは6月15日、自身のInstagramを更新。表紙を務めたラグジュアリー・ファッション誌『Precious』特別版7月号（小学館）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】目黒蓮の雑誌オフショット
ファンからは「おまたせとか最高すぎる」「優勝です」「いけめんすぎてむり」「色気溢れすぎててやばいよ」「鎖骨がほーんとに天才的です」「すごく鍛えてるのかな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】目黒蓮の雑誌オフショット
「色気溢れすぎててやばいよ」目黒さんは「おまたせ オフショット。表紙に選んでもらったカットだよ」とつづり、7枚の写真を投稿。同誌の表紙をカナダで撮影する様子です。ネイビーのシャツにデニムパンツを合わせたコーディネートの目黒さん。シャツのボタンを開けており、ちらりとのぞくデコルテが色っぽいです。
表紙も公開同誌の公式Instagramアカウントは5月27日、特別版7月号の表紙やアザーカットを公開。芝生に寝そべり、こちらを見つめる目黒さんにドキドキしてしまいます。ファンからは「色気がありながらも爽やか」「ロングヘアーになって一段と美しさマシマシ」といった反響が寄せられていました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)