西野七瀬「免許返納!?」“舘ひろしから提案”アクションシーン秘話「もともと台本にはなかった」
【モデルプレス＝2026/06/15】6月19日に公開される舘ひろし主演映画『免許返納!?』。この度、同作に出演する西野七瀬がアクションシーンにまつわる撮影秘話を明かされた。
【写真】元乃木坂、舘ひろし演じる大スターのマネージャー役 “塩対応”の表情
「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られるダンディな一面を見せ、『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘の最新作映画『免許返納!?』。日本を代表するスターである舘の最新作は、まさかのコメディ。本作で舘は一世を風靡した大スター・南条弘演じる。そして、そのマネージャー・川奈舞役を演じるのは、話題作への出演が絶えない西野だ。
西野が演じる川奈は、70歳を迎えた南条をどこか冷たい目で見ている“塩対応”のマネージャー。西野と舘の共演は映画『帰ってきた あぶない刑事』以来2度目。本作では俳優とマネージャーという近しい関係性の役柄で再びタッグを組み、撮影現場で舘が日々監督やスタッフと意見を交わしながら台本をブラッシュアップしていく姿を間近で見てきた。西野は、その積み重ねによって物語やキャラクター像にさらなる深みが加わっていったと語る。
物語は、俳優仲間・尾崎（宇崎竜童）が起こしたバイク事故をきっかけに、南条自身も“免許返納”を求める世論に直面するところから動き出す。免許返納を拒否した南条は、なんと逃走劇を繰り広げたことに。マネージャー・川奈の目を盗んで福島へ旅に出た南条は、行く先々で騒動を巻き起こし、なんと半グレ集団に追われる羽目に。一方、南条を追いかける川奈も乱闘騒ぎに巻き込まれることに。西野は、そのシーンについて、スタンドなしでアクションシーンに挑戦することも明かされた。
「アクションシーンはもともと台本にはなかったのですが、『西野くん、ちょっとアクション参加してもらってもいいか？』と舘さんから提案がありました。私も『全然いいですよ！』と、舘さんのアイデアに乗っかりました。すごく楽しかったので、どんどん乗っかっていきたいという気持ちでやっていました」と振り返った。さらに、「最初は、ビックリしました。私だけではなく、スタッフの皆さんも驚いていたと思います。結果的にすごく面白くブラッシュアップされた内容になったので、見どころの1つになっています」と語り、撮影時の興奮がよみがえるような様子を見せた。
西野は俳優として高い評価を得している。2019年に社会現象となったドラマ「あなたの番です」ではミステリアスな役柄を好演し大きな注目を集め、その後、映画『孤狼の血 LEVEL2』では、姉御肌のスナックママ役を熱演。従来のイメージを覆す演技力が高く評価され、第45回日本アカデミー賞で優秀助演女優賞と新人俳優賞をダブル受賞を果たした。さらに、『シン・仮面ライダー』（2023）で強烈な存在感を放つ悪役を演じ、『ある閉ざされた雪の山荘で』（2024）、『少年と犬』（2025）、『90メートル』（2026）など幅広い役柄を自由自在に演じ分ける実力派俳優として、今なお進化し続けている。
さらに本作には、邦画史上屈指ともいえる豪華キャストが集結。南条との出会いによって人生が大きく変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が出演。また、宇崎演じる尾崎の元妻たちとして、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に真矢ミキ、来宮ありさ役にMEGUMIが参加。さらに、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役として南野陽子と八嶋智人も登場する。このほか、内藤剛志、中山忍、西岡紱馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈ら実力派キャストが脇を固める。
物語は、俳優仲間・尾崎が起こしたバイク事故についてコメントを発表したことをきっかけに、主人公・南条弘が世間から「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と問い詰められ、“免許返納”を巡る世論の渦に巻き込まれていく姿を描く。ダンディで渋いという自身のパブリックイメージを自ら覆し、舘ひろしが新境地を切り開く。笑いと感動がノンストップで駆け抜ける、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”が誕生する。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂、舘ひろし演じる大スターのマネージャー役 “塩対応”の表情
◆舘ひろし＆西野七瀬、2度目の共演
「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られるダンディな一面を見せ、『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘の最新作映画『免許返納!?』。日本を代表するスターである舘の最新作は、まさかのコメディ。本作で舘は一世を風靡した大スター・南条弘演じる。そして、そのマネージャー・川奈舞役を演じるのは、話題作への出演が絶えない西野だ。
◆西野七瀬「もともと台本にはなかった」アクションシーン秘話
物語は、俳優仲間・尾崎（宇崎竜童）が起こしたバイク事故をきっかけに、南条自身も“免許返納”を求める世論に直面するところから動き出す。免許返納を拒否した南条は、なんと逃走劇を繰り広げたことに。マネージャー・川奈の目を盗んで福島へ旅に出た南条は、行く先々で騒動を巻き起こし、なんと半グレ集団に追われる羽目に。一方、南条を追いかける川奈も乱闘騒ぎに巻き込まれることに。西野は、そのシーンについて、スタンドなしでアクションシーンに挑戦することも明かされた。
「アクションシーンはもともと台本にはなかったのですが、『西野くん、ちょっとアクション参加してもらってもいいか？』と舘さんから提案がありました。私も『全然いいですよ！』と、舘さんのアイデアに乗っかりました。すごく楽しかったので、どんどん乗っかっていきたいという気持ちでやっていました」と振り返った。さらに、「最初は、ビックリしました。私だけではなく、スタッフの皆さんも驚いていたと思います。結果的にすごく面白くブラッシュアップされた内容になったので、見どころの1つになっています」と語り、撮影時の興奮がよみがえるような様子を見せた。
西野は俳優として高い評価を得している。2019年に社会現象となったドラマ「あなたの番です」ではミステリアスな役柄を好演し大きな注目を集め、その後、映画『孤狼の血 LEVEL2』では、姉御肌のスナックママ役を熱演。従来のイメージを覆す演技力が高く評価され、第45回日本アカデミー賞で優秀助演女優賞と新人俳優賞をダブル受賞を果たした。さらに、『シン・仮面ライダー』（2023）で強烈な存在感を放つ悪役を演じ、『ある閉ざされた雪の山荘で』（2024）、『少年と犬』（2025）、『90メートル』（2026）など幅広い役柄を自由自在に演じ分ける実力派俳優として、今なお進化し続けている。
◆黒川想矢＆吉田鋼太郎ら豪華キャスト集結
さらに本作には、邦画史上屈指ともいえる豪華キャストが集結。南条との出会いによって人生が大きく変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が出演。また、宇崎演じる尾崎の元妻たちとして、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に真矢ミキ、来宮ありさ役にMEGUMIが参加。さらに、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役として南野陽子と八嶋智人も登場する。このほか、内藤剛志、中山忍、西岡紱馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈ら実力派キャストが脇を固める。
物語は、俳優仲間・尾崎が起こしたバイク事故についてコメントを発表したことをきっかけに、主人公・南条弘が世間から「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と問い詰められ、“免許返納”を巡る世論の渦に巻き込まれていく姿を描く。ダンディで渋いという自身のパブリックイメージを自ら覆し、舘ひろしが新境地を切り開く。笑いと感動がノンストップで駆け抜ける、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”が誕生する。（modelpress編集部）
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