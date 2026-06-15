俳優の竹内涼真が１５日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演し、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けたことについて感想を明かした。

高校時代、東京ヴェルディのユースチームに所属していた竹内は同局のＷ杯スペシャルナビゲーターを務める。オランダ戦について「本当にすばらしい試合でした。難しい試合でしたけど、粘り強い日本代表の力を証明してくれたと思いますし、追いつかれる側より、追いついた側のほうがメンタルとして良いので、勝ち点１でも違うと思います」と語った。

次戦の注目選手について聞かれると「やっぱり上田綺世選手」と明かし、「得点見たいですね。今回途中交代になってしまいましたけど、やっぱり得点力あるので、しっかりチュニジア戦では決めていただきたいです」と次戦のゴールに期待。

さらに「あとは鈴木彩艶選手」と神セーブ連発のＧＫを挙げ、「今回本当に救ってくれましたね。立ち上がりで、相手の決定球を１本止めれたっていうのは、チームの状況としては良い流れでした。どうしてもオランダ戦では相手にチャンスを作られてしまうので、調子の良い彩艶選手がストップしてくれると、チームの士気が上がるし、流れがこっちに戻ってくる」と称賛した。