「悔しさが残る」「ずっと警戒していた」注意していたのに！世界最高峰DFのヘッドで被弾…日本代表CBが反省の弁「プレミアを見ていても、あの得点は…」【W杯】
現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで２度のリードを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
試合後、３バックの右で先発した渡辺剛は「勝点１でも取れたと言うのはチーム全体の成長を感じますし、今までのワールドカップにないところだなと思います」と手応えを語りつつ、１失点目を猛省した。
敵の右サイドからのクロスに対して、かぶる形になってしまい、警戒していた世界最高峰DFフィルジル・ファン・ダイクのヘディングでゴールを許したからだ。
「個人のところで、ファン・ダイク選手にやられたりとか、もったいないシーンでした。自分自身がしっかりと止めないといけないシーンだったので。反省して次の試合に向けて準備したいと思います」
29歳のCBはそのシーンについて、「クロスも逆サイドからだったので、身体を開くタイミングに押されて、プッシュされて、多分プレミア（リーグ）を見ていても、あの得点は結構あって。そのプッシュも、自分の周囲を作るだけのプッシュで、大きくプッシュするわけでもなく。ファウルにならない程度だったので、ちょっと、悔しさが残りますね」と反省の弁を続けた。
「自分自身もずっと警戒していた部分があったので、あの失点はもったいなかったし、チームの戦い方が大きく変わってしまう点だったので、反省したいと思います」
失点は一人の責任ではない。それ以外の部分では空中戦で強さを見せ、大胆な攻撃参加でも奮闘した点は評価に値する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
試合後、３バックの右で先発した渡辺剛は「勝点１でも取れたと言うのはチーム全体の成長を感じますし、今までのワールドカップにないところだなと思います」と手応えを語りつつ、１失点目を猛省した。
「個人のところで、ファン・ダイク選手にやられたりとか、もったいないシーンでした。自分自身がしっかりと止めないといけないシーンだったので。反省して次の試合に向けて準備したいと思います」
29歳のCBはそのシーンについて、「クロスも逆サイドからだったので、身体を開くタイミングに押されて、プッシュされて、多分プレミア（リーグ）を見ていても、あの得点は結構あって。そのプッシュも、自分の周囲を作るだけのプッシュで、大きくプッシュするわけでもなく。ファウルにならない程度だったので、ちょっと、悔しさが残りますね」と反省の弁を続けた。
「自分自身もずっと警戒していた部分があったので、あの失点はもったいなかったし、チームの戦い方が大きく変わってしまう点だったので、反省したいと思います」
失点は一人の責任ではない。それ以外の部分では空中戦で強さを見せ、大胆な攻撃参加でも奮闘した点は評価に値する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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