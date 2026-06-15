中国メディアの環球時報によると、フィリピンメディアのサンスターはこのほど、「中国のテクノロジーブームと人工知能（AI）モデルが世界の働き方をどのように再定義するか」とする記事を掲載した。

記事はまず、「メール作成を代行してくれるAIアシスタントから夕食を作るロボットまで、中国のAIブームはツールを変革するだけでなく、日常生活や仕事を再定義しつつある」とし、「こうした変化の多くは中国で驚くべき規模で展開されているが、フィリピンを含む東南アジア全域でも同様の傾向が現れ始めている」と伝えた。

そして、中国のAIエコシステムについて「ここ数年で急速に変化を遂げ、大規模なAIモデルがクラウドからエッジデバイスへと移行し、家電製品、職場、クリエーティブ産業、電子商取引、製造業などあらゆる分野で活用されている」とし、「こうした進歩により、よりスマートなインタラクション、効率的な生産、新たな協働形態が実現している。しかし、真に注目すべきは、こうしたイノベーションがもたらす文化的、社会的な変革にある」と伝えた。

記事によると、これはAIが「夢を見る」時、つまりアルゴリズムがデータ処理の域を超え、産業の運営方法や人々の生活様式を形作るようになる時、何が起こるのかを垣間見ることができる。スマートフォンやスマートホームは超パーソナライズ化され、自動運転はより直感的になり、AIアシスタントは反復作業を引き継ぎ、メディア全体でコンテンツ制作が変革されている。その結果は生産性の向上にとどまらず、私たちが重視するスキル、仕事内容、生活のペースについて再考を促すものとなる。

記事は「こうした進歩を漸進的なものと捉えたくなるかもしれない。しかし、それらを総合的に見ると、より深い意味合いが見えてくる。中国で展開されている物語、そしてフィリピンをはじめとする世界の他の地域でもますます広がりつつある物語は、単に新しいツールの話にとどまらず、人間の努力のあり方を再構築する物語でもある。それは、機械ができることと人間が自ら行うことのバランスを転換することなのだ」と伝えた。



そして「中国の経験が示しているのは、AIの真の価値は技術そのものにあるのではなく、その応用にあるということだ」と指摘。その例として、アリババの大規模言語モデル（LLM）であるQwenを搭載したAIグラスを挙げ、「ハンズフリー通話、音楽ストリーミング、リアルタイム言語翻訳、会議の文字起こしといった機能を提供している。これらは単なる目新しい機能ではなく、ハードウエアの新たなあり方への期待値を示すものだ」と伝えた。

記事によると、中国の一部のメーカーがLLMを活用したビジネスインテリジェンスを導入したことにより、データ分析の知識がない企業ユーザーでもデータに基づいたビジネス分析を迅速かつ効率的に活用できるようになった。その結果、管理職者はアプリケーションから分析結果を受け取った後、ほぼ瞬時に製品のボトルネックを特定できるようになった。

記事は「夢を見る機械というSF的な概念は、AIの未来についての憶測を簡潔に表す言葉として定着している。しかし中国などの市場でも初期の兆候が見られるように、そうした夢はもはや憶測の域を超え、スマートフォン、家庭、自動車、オフィス、工場などに組み込まれた具体的な現実となっているのだ」と伝えた。（翻訳・編集/柳川）