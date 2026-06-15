◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われ、ファン投票２位で２番人気のメイショウタバルが２番手抜け出しから首差で史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を飾った。武豊騎手＝栗東・フリー＝は安田記念（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇で最年長勝利記録を５７歳３か月に更新した。日本競馬悲願の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏・パリロンシャン競馬場）へ、レジェンドが最高の結果を出した。

雨音響く仁川を今年も豊コールが包み込んだ。Ｇ１馬５頭の大激戦を先頭で駆け抜けたのはメイショウタバル。レース史上初のグランプリホース３頭の一戦を制し、武豊は何度も右拳を突き上げた。「いや、もううれしいです。改めてメイショウタバルの強さに感心しました」と頬を緩めた。

天国からの恵みの雨と感じた。返し馬直前に降り出したゲリラ豪雨。芝の馬場状態は良から重に悪化した。「嫌な気持ちではなかった。天国から松本会長が降らせてくれたのかなと思います」と、昨年８月に８７歳で亡くなった松本好雄オーナーを思い浮かべた。１年前は見守られるなかを逃げ切ったが、約３馬身空けて２番手を追走。最後の直線は早々と抜け出した。

「昨年から乗せていただいて、きょうが乗ったなかで一番強さを感じました」。残り２００メートル。相棒から伝わる確かな手応え。右ムチで連覇へのカウントダウンを刻む。泥にまみれたクロワデュノールの気迫の猛追を首差で封じ込め、史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を達成。石橋調教師と固い握手を交わした。

最高の仕上がりを結果に結びつけた。外厩と連携し、もたれる面も日々改善。３／４馬身差２着だった大阪杯より馬体はシャープさを増していた。「より上。それくらい自信があった。（パドックでは）豊くんがまたがってから、すごく落ち着いた」と石橋師。折り合いも抜群だった幼なじみの手綱さばきを「完璧じゃないですかね。すごくいいレースをしてくれたと思います」と絶賛した。

有言実行だった。安田記念を勝利し、「来週も（最年長）記録を更新したい」と意気込んでいたレジェンド。盤石のレース運びで史上最多６勝目の春のグランプリを手にした。「ようやくピークが来ましたね。遅咲きでした（笑）」。ＪＲＡ・Ｇ１・８６勝目、最年長Ｇ１勝利も５７歳３か月に塗り替えた。

次なる大目標はフランスの凱旋門賞だ。６万１８５７人の観客の視線を一身に集めた武豊が「胸を張ってフランスに行けると思います」と意気込めば、「強いタバルを見せたいと思います」と指揮官。「これからさらに強くなるとうれしい」と自信を深めた第一人者が、自身１２度目の挑戦で日本競馬の悲願を成し遂げる。（松ケ下 純平）

◆メイショウタバル 父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ（父フレンチデピュティ）。栗東・石橋守厩舎の牡５歳。北海道浦河町・三嶋牧場の生産。通算１５戦６勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は８億６６３３万８６００円（うち海外２３５５万３６００円）。重賞４勝目。主な勝ち鞍は宝塚記念・Ｇ１（２５年）、神戸新聞杯・Ｇ２、毎日杯・Ｇ３（ともに２４年）。馬主は松本好隆氏。