【W杯2026】「本田の解説」トレンド入り 早速”名言”も「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。解説を務める本田圭佑が、同日放送のNHK総合『日本VSオランダ』に出演し、前半から熱いエールを送った。SNS上でも「本田の解説」がトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めている。
【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」
最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11番がね、ここでめっちゃ守備の負担かかってますね」と指摘。ゴールキーパー・鈴木彩艶の好セーブに「ナイス！彩艶さん！大丈夫？これね、我慢しよう。2022年と一緒やぞ。ドイツ戦思い出してきた、いろいろ」と呼びかけた。
その後も、冷静に状況を説明しつつも、盛り上がりをみせる場面では「ナイス！きょうはセットプレーよ」「オフサイないよ！」「ファウル！」「切り替えろ！」「ここ（の守備）がゆるいんですよ」「上田さん、打たれへんか！」「ヤバい！我慢！」と熱く呼びかけていった。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」との”名言”も飛び出したが、実況から「では、4はなんでしょう？」と向けられると「デヨングですね」と返していた。
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」
最初からピンチを迎える展開となったが、本田は「（オランダの）11番がね、ここでめっちゃ守備の負担かかってますね」と指摘。ゴールキーパー・鈴木彩艶の好セーブに「ナイス！彩艶さん！大丈夫？これね、我慢しよう。2022年と一緒やぞ。ドイツ戦思い出してきた、いろいろ」と呼びかけた。
本田は2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と3大会連続でW杯に出場。日本代表の中心選手として活躍してきた。今大会では、NHK総合で放送される日本代表の初戦・オランダ戦、第3戦・スウェーデン戦の解説を務め、日本が決勝トーナメントに進出した場合も日本戦を担当する予定となっている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一