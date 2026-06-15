「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）を撃破。２月１１日のエディオンアリーナ大阪大会でシングル戦初黒星を喫した相手からベルトを奪回した。

大阪で因縁の相手と再戦したウルフが雪辱を果たした。前回は入場時から奇襲、介入を浴び、１２８秒で惨敗。今回も成田がレフェリーの死角をつくり、Ｈ．Ｏ．Ｔの面々が襲いかかる無法ファイトに苦しむ。ところが矢野通とＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがリングに登場し、邪魔者を成敗した。

１対１の勝負なら負けられない。リバースのアングルスラムなど新技も繰り出し、完璧な３カウントを奪った。「何とかベルトを取り戻すことができました。ただ、これは僕一人の力ではない」と助太刀に感謝する。

次の目標は明確だ。７月１１日に米シカゴで開幕する「Ｇ１クライマックス」に出場する２０選手のうち１６選手がこの日決定。「プロレスを始めて半年のやつがＧ１に出られるのかという意見があるのは重々承知。でもトップを目指すのはいいことだと思う」と、真夏の祭典参戦をアピールした。