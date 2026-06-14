ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が6月11日、Xを更新。木原龍一（33）とのユニークな掛け合いが、ネット上で大きな盛り上がりを見せている。

【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」 木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」

「15年ぶりに自転車に乗ってます」という近況を報告した三浦。久々のサイクリングを楽しんだかと思いきや、「風を感じながらゆったり乗りたいのに 若干1名、アスリートモード全開なので ついて行くのに必死です」とポツリ。翌12日に、投稿を引用する形で木原は「次は夏季五輪挑戦しません？」と誘いをかけた。これに対し、三浦は、「私は応援する側に回ります!!」と、シンプルな返事をした。

この仲睦まじいやりとりに、フォロワーたちが即反応。自転車に乗る木原が三浦を高く持ち上げるといった、AIによるネタ画像の投稿が相次ぐなど注目を集めている。

【画像】サイクリングを報告した三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来のXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「まだまだアスリートモード」「返しが秀逸」「うお、龍一くん、自転車ペアで現役復帰！？」「りくりゅう夏季五輪挑戦見たい」「ちょw」「りくちゃんは応援する側かー笑笑笑 会話面白すぎる^^」といったコメントが寄せられている。