6月14日、阪神競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、武豊騎乗の5番人気、レッドレベンディス（牡3・栗東・庄野靖志）が勝利した。クビ差の2着にカネコメファミリー（牝5・栗東・中尾秀正）、3着にラヴネヴァーダイズ（牡3・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:12.3（良）。

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1番人気で岩田望来騎乗、アームズレジェンド（牡3・栗東・上村洋行）は8着、2番人気で北村友一騎乗、エリカヴェローナ（牝5・栗東・吉岡辰弥）は10着敗退。

3歳上1勝クラス・レッドレベンディスと武豊騎手

クリソベリル産駒

武豊騎乗の5番人気、レッドレベンディスが鮮やかな差し切り勝ちを決めた。道中は縦長の隊列の中団で脚を温存し、内々をロスなく追走。じっくりと機をうかがいながら直線へ向かった。直線では徐々に外へ持ち出されると、坂を駆け上がってから鋭く加速。前を行くライバルとの差を一気に詰めると、ゴール寸前で測ったように差し切った。武豊騎手の冷静なエスコートも光り、最後の最後で勝利をもぎ取る見事な一戦だった。

レッドレベンディス 8戦2勝

（牡3・栗東・庄野靖志）

父：クリソベリル

母：レッドシャーロット

母父：ロードカナロア

馬主：東京ホースレーシング

生産者：吉田ファーム