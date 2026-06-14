【阪神6R】武豊レッドレベンディスが鮮烈差し切りV…ゴール寸前で捕らえる
6月14日、阪神競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、武豊騎乗の5番人気、レッドレベンディス（牡3・栗東・庄野靖志）が勝利した。クビ差の2着にカネコメファミリー（牝5・栗東・中尾秀正）、3着にラヴネヴァーダイズ（牡3・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:12.3（良）。
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1番人気で岩田望来騎乗、アームズレジェンド（牡3・栗東・上村洋行）は8着、2番人気で北村友一騎乗、エリカヴェローナ（牝5・栗東・吉岡辰弥）は10着敗退。
武豊騎乗の5番人気、レッドレベンディスが鮮やかな差し切り勝ちを決めた。道中は縦長の隊列の中団で脚を温存し、内々をロスなく追走。じっくりと機をうかがいながら直線へ向かった。直線では徐々に外へ持ち出されると、坂を駆け上がってから鋭く加速。前を行くライバルとの差を一気に詰めると、ゴール寸前で測ったように差し切った。武豊騎手の冷静なエスコートも光り、最後の最後で勝利をもぎ取る見事な一戦だった。
レッドレベンディス 8戦2勝
（牡3・栗東・庄野靖志）
父：クリソベリル
母：レッドシャーロット
母父：ロードカナロア
馬主：東京ホースレーシング
生産者：吉田ファーム