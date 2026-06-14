高校3年生です。親に「大学費用は出せない」と言われました。奨学金を借りてまで大学へ行くか迷っています。借金を背負ってまで進学する価値ってありますか？

奨学金は進学の助けになるが返済が必要なものもある

奨学金には、大きく分けて返済不要の給付型と、卒業後に返済する貸与型があります。2020年4月からスタートした「高等教育の修学支援新制度」 度とはJASSOの給付奨学金と組み合わせて、授業料や入学金の減免を受けられるものです。経済的に厳しい家庭でも、進学をあきらめないための制度です。

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出典：独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）公式HP

まず確認したいのは、自分が給付型奨学金や授業料減免の対象になるかどうかです。世帯収入や家族構成、進学先の学校が対象校かどうかで判断されます。高校の先生や進路指導の先生に相談し、JASSOの進学資金シミュレーターも使ってみましょう。

貸与型奨学金は、将来返す必要があります。第一種は無利子、第二種は有利子です。借りる金額が大きくなるほど、卒業後の返済負担も重くなります。たとえば、毎月数万円を4年間借りると、合計で数百万円になることがあります。

国内の進学のみならず、海外留学のための奨学金制度もあります。公式HPに詳しく載っていますので、よく確認してみると将来の可能性が広がるかもしれません。高校生にとっても、お金のことを考えることは、勉強と同じく進学や将来の準備のうちの大切なひとつと言えるかもしれません。

奨学金は悪いものではありませんが、簡単なお金でもありません。入学金、授業料、教材費、交通費、一人暮らしの費用まで含めて、総額でいくら必要かを出してから判断することが大切です。



大学へ行く価値は目的と進路で変わる

大学へ行く価値は、人によって違います。医療、教育、福祉、建築、法律、理工系など、資格や専門知識が必要な仕事を目指すなら、大学や専門学校で学ぶ意味は大きいでしょう。大学卒業が応募条件になる仕事もあります。

一方で、目的がはっきりしないまま高額な奨学金を借りると、卒業後に後悔する可能性があります。「周りが行くから」「高卒で働くのが不安だから」という理由だけで数百万円を借りるのは慎重に考えたほうがよいです。

まずは、自分が大学で何を学びたいのか、卒業後にどんな仕事をしたいのかを書き出してみましょう。その仕事に大学卒業が必要なのか、専門学校や短大、通信制大学、働きながら学ぶ方法でも近づけるのかを調べます。

また、進学先の学費にも差があります。私立大学の一人暮らしと、地元の国公立大学に自宅から通う場合では、必要なお金が大きく変わります。文系か理系か、という違いだけでも初年度納付金の目安として30万円以上変わってきます。大学へ行くか行かないかだけでなく、どの学校を選ぶかでも借金の重さは変わります。



借りるなら返済後の生活まで考える

奨学金を借りるなら、卒業後の返済を具体的に考えましょう。将来の月収から、家賃、食費、スマホ代、交通費、保険料、貯金を差し引き、毎月いくら返せるかを想像します。返済額が月1万円台でも、社会人になったばかりの時期には重く感じることがあります。

借りる金額を減らす工夫も必要です。給付型奨学金を申し込む、授業料減免を使う、自宅から通える学校を選ぶ、国公立大学を目指す、アルバイトをする、入学前に少しでも貯めるなど、方法はいくつかあります。

ただし、アルバイトをしすぎて授業についていけなくなると本末転倒です。学業とのバランスを考えましょう。大学によっては、成績優秀者向けの学内奨学金や授業料減免がある場合もあります。入学前に学校の制度を調べることが大切です。

親が費用を出せない場合でも、親と完全に話を切らないほうがよいです。保証人、書類、家計情報の提出などで協力が必要になることがあります。「全額出してほしい」ではなく、「制度を調べるために協力してほしい」と伝えると話しやすくなります。



まとめ

奨学金を借りてまで大学へ行く価値があるかは、人によって違います。学びたい内容が明確で、将来の仕事につながる進学なら、奨学金を使う意味はあります。一方で、目的があいまいなまま多額の貸与型奨学金を借りるのは慎重に考えるべきです。

まずは、給付型奨学金や授業料減免の対象になるかを確認しましょう。返済が必要な貸与型を使う場合は、借りる総額と卒業後の月々の返済額を必ず試算してください。

大学進学をあきらめる前に、高校の先生、奨学金窓口、志望校の入試課に相談しましょう。国公立、自宅通学、短大、専門学校、通信制など、費用を抑える選択肢もあります。将来の自分が納得できるように、お金と進路をセットで考えることが大切です。



出典

独立行政法人日本学生支援機構 （JASSO） 公式HP

ベネッセ教育情報 大学の学費はいくら必要？文系と理系・国公立と私立別の目安

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー