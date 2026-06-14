一夜限りのアイドルがメジャーへ！YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルDRAW♡MEがソニーミュージックからデビュー決定

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YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルDRAW♡MEがソニーミュージックにてメジャーデビューが決定した。

■初のリリースイベントでまさかのサプライズ発表！

佐久間宣行のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生したアイドルグループ・DRAW♡ME（読み:ドローミー）。森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名からなる『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループで、当初は2月3日に行われたパシフィコ横浜 国立大ホールでの「佐久間宣行のNOBROCK TV」のイベント「NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～」のために一夜限り結成されたグループだった。

しかし5,000枚の会場チケットの即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど異例の規模の大成功を収め、その反響を受けた佐久間の意向により活動の継続が決定していた。

6月14日にDRAW♡ME初となる全国流通CD「素直でごめんね」リリースを記念した、東京・ららぽーと立川立飛でのリリースイベントを開催。イベント会場には1500人以上の観客が集まり、DRAW♡MEはトークコーナーを交えながら「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」の2曲を歌唱。「画面越しのきみへ」は振付有りの初めてのパフォーマンスとあって、大盛況にイベントを終えようとした中、佐久間宣行がサプライズ登場。彼の口からメジャーデビューが発表された。

レーベルは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するEchoesに所属し、メジャー1stシングルは今年の秋頃にリリース予定ということも併せて発表された。更なるDRAW♡MEの躍進に注目だ。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「素直でごめんね」

■【動画】「素直でごめんね」MV

■関連リンク

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』