■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子200mの決勝が13日に行われ、水久保漱至（27、宮崎県スポ協）が20秒14（＋0.6）で初優勝を果たし、アジア大会代表に内定した。

今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）。その選考会も兼ねる日本選手権。アジア大会派遣設定記録（20秒48）を突破し、今大会で優勝すれば即時内定となる。

水久保は前日の予選で日本歴代2位となる20秒07（＋0.5）をマーク。末續慎吾が2003年に樹立した日本記録（20秒03）まで0秒04に迫る好タイムでアジア大会派遣設定記録を突破した。



男子200m決勝、8レーンの水久保は好スタートを切りトップに立つと、直線では後続を突き放しフィニッシュした。20秒14（＋0.6）で初の日本一に輝き、アジア大会代表内定も手にした。レース後、水久保は「アジア大会では19秒台と優勝を最大の目標に頑張っていきたい」と意気込んだ。



【男子200m結果（＋0.6）】

1位 水久保漱至 20秒14

2位 林明良 20秒59

3位 重谷大樹 20秒79