ZARD一夜限りの復活に島袋寛子のSPEED名曲メドレーも！『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第1弾決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月28日に放送される『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第1弾が発表された。

■豪華出演アーティスト第1弾は22組が勢ぞろい！

2014年の放送開始から今回で16回目を迎える『テレ東音楽祭』。2026年はこれまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、6月28日18時30分から約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）となる。

番組MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務め、さらに番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗が担当している。

■第一弾出演アーティスト（※50音順）

IMP

相川七瀬

ano

Aぇ! group

AKB48

OWV

工藤静香

国生さゆり

ZARD

島袋寛子

Juice=Juice

SUPER EIGHT

DA PUMP

知念里奈

超ときめき♡宣伝部

中西保志

乃木坂46

FRUITS ZIPPER

MAX

南野陽子

宮沢和史

モナキ

■35周年を迎えるZARDの復活ステージなど音楽ファン注目の企画も

テレ東ならではの攻めた企画やコラボも『テレ東音楽祭』の大きな見所。

まずは今年で結成35周年を迎えたZARDが一夜限りの復活ステージ。坂井泉水の歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結し、貴重な坂井の直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々が番組内で甦る。

そしてデビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレーも決定。テレビ東京にて島袋寛子ソロとしては初披露となる「Body & Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを、同じ事務所・ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で披露する。

さらにTVQ九州放送開局35周年記念として、モナキと超ときめき♡宣伝部が福岡の意外なスポットからの特別生中継と、普段とは異なるロケーションからの特別企画も用意されている。

第2弾アーティストも近日発表予定となっている、テレ東史上最大規模の歌番組『テレ東音楽祭 2026夏』の続報に注目だ。

■番組情報

テレビ東京系『テレ東音楽祭 2026夏』

06/28（日）18:30～22:54

放送局：テレビ東京/テレビ大阪/テレビ愛知/テレビせとうち/テレビ北海道/TVQ九州放送

MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

■関連リンク

『テレ東音楽祭 2026夏』公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/

『テレ東音楽祭 2026夏』公式X

https://x.com/teretoongakusai