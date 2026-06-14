【Greco RG550】（紅睡蓮 イハラトヲイ 晴れて20歳）

2度にわたってTalboの自慢をしてきたものです。

先日やっと誕生日を迎えまして、友人からとても素晴らしいギターをプレゼントしていただきました。その名も｢Greco RG550｣。そう、リッケンバッカーの4001、4003のシェイプをギターに落とし込んだモデルです。

もちろん本家からも｢480｣、｢481｣、｢483｣とさん種類出ています。その中でも｢483｣というモデルがずっと欲しかったのですが、なかなか希少で売っていても高く…そんな中でこのGrecoのコピーを発見しました。

そこから3年程探していたのですが、状態のいい子は出て来ず…そうこうしているうちに僕の元にはTalboが10本とTalbo以外を買う事が許されない状況になってしまいました。

そしてそんな20歳の誕生日、僕の小学校のサッカークラブからの友人が買ってくれたのです。憧れのギター。LIZARDの二代目ギタリスト、北川哲生さんが使用していたのと同じシェイプ！(本人のは483ですが…)

嬉しすぎて、速攻誕生日ライブで使用しました！これから徐々にパーツを交換して、理想の音に近づけます♪

◆ ◆ ◆

いやいや、今回の投稿のハイライトは、恋い焦がれてきたギターのゲット…ではなく、それを実現させてくれた友人の存在でしょう。なんというかけがえのない間柄。素晴らしいですね。「Talbo以外を買う事が許されない状況」（笑）というイハラトヲイさんの稀有な局面をも察知してくれていたのかもしれん。それにいてもリッケンシェイプの横にJETT Goingは温度差がありすぎて目眩がするわ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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