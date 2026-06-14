箱に入るのが好きな猫さん。表情からも幸せそうなことが伝わってきますが、体の"とある部分"を見ると、飼い主さんも思わず笑みがこぼれてきたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で26万表示を突破！いいね数も1.1万件を超えるなど、大きな注目を集めています。

【写真：満足げな表情で『ダンボールに入る黒猫』→『後ろ側』から見てみると…まさかの光景】

箱にジャストフィット…？

Xアカウント「ねこのいいなり」に投稿されたのは、黒猫の「うに」くんがダンボールに入っている様子。うにくんはツヤツヤの黒い毛と「ムチフワダイナマイトボディ」がチャームポイントの男の子です。

この日、飼い主さんが見た時にはダンボールに入ってくつろいでいたといううにくん。やはり猫さんは狭い場所が大好きなのでしょう。とても満足げで居心地良さそうにダンボールに納まっていたといいます。

とても満足げな表情を浮かべるうにくんですが、何やら違和感があったという飼い主さん。そこで横からではなく後ろからうにくんを見てみると、なんとお尻が箱からはみ出ていたのだとか！体のサイズに合わないダンボールからツヤツヤなお尻が溢れ出ており、ついクスッと笑ってしまいました。

ちなみにその後もうにくんは何とか入ろうと試行錯誤していたようですが、上手く入れなかった模様。結局、両足と体を外に出し、顔とお尻だけをダンボールに入れた姿になっていたのだとか。上手く入れなくても諦めないうにくんのそんな姿も愛おしいですね！

ダイナマイトボディのうにくんにX民もメロメロ

箱からお尻がはみ出ていても満足げな表情のうにくん。その姿を見たX民からは「満足げなお顔してるのに後ろから見たら全然収まってなくて笑った」「ツヤツヤすぎてすごい」「納まらないオチリが ツヤツヤ 美しい」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ねこのいいなり」では、今回ご紹介したうにくんと、うにくんが大好きなロシアンブルーの「ろき」くんの姿も投稿されており、クスッと笑える姿などを見ることができます。

うにくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ねこのいいなり」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。