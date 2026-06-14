石川遼が2位で最終日へ「いい準備をしていいゴルフができるように」 米下部ツアー初優勝へ4打差
＜オキュネットクラシック 3日目◇13日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は第3ラウンドが終了した。2打差4位から出た石川遼が3バーディ・1ボギーの「68」で回り、首位と4打差のトータル9アンダー・2位タイで最終日に向かう。
【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”
石川は昨年12月に行われたQシリーズ（米最終予選）を34位タイで終え、『6位〜40位タイ』の出場カテゴリーに滑り込み。下部ツアーの出場権を得た。年間ポイントランキング20位までに付与される米ツアー昇格を目指している。今季はここまで12試合に出場し、予選通過は8試合。「クラブカー選手権at The Landings Golf & Athletic Club」の10位タイが今季最高位となっている。ホールアウト後のインタビューでは「そんなにみんなのスコアが伸びていなかったし、自分も近くのチャンスにあまりつけることができなかったので、（コンディションは）難しかったのかなという印象。コーン・フェリーツアーで優勝争いをしたことがないので、することがひとつの目標。ここまでいいゴルフができている。リフレッシュして、いい準備をして、あしたもいいゴルフができるように頑張りたい」と話した。トータル13アンダー・単独首位には「62」をたたき出したザック・フィッシャー（米国）が立っている。杉浦悠太は1イーグル・1バーディ・3ボギーの「70」と伸ばせず、トータル3アンダー・31位タイに後退した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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