「今日好き」莉那・田中陽菜、笑顔全開ランウェイ 田中陽莉と密着で歓声浴びる【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜／以下「今日好き」）に参加していた莉那（りな）、同じく「今日好き」に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）、そして田中陽莉（たなか・ひより）が6月13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」メンバー、15歳美女と密着
3人は、美しい脚が際立つ制服風スタイルに身を包み登場。観客へ手を振り、にこやかにランウェイを闊歩した。ステージトップでは、陽菜を囲う形で密着。仲睦まじい姿に観客からは歓声が上がっていた。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。陽菜は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。莉那は「テグ編」に参加していた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定。MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当した。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆莉那・田中陽菜・田中陽莉と密着
3人は、美しい脚が際立つ制服風スタイルに身を包み登場。観客へ手を振り、にこやかにランウェイを闊歩した。ステージトップでは、陽菜を囲う形で密着。仲睦まじい姿に観客からは歓声が上がっていた。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。陽菜は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。莉那は「テグ編」に参加していた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定。MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当した。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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