「ソフトバンク８−１ヤクルト」（１３日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク打線の破壊力が止まらない。直近５試合で計１４本塁打を放っている。

この日は３発だ。１点ビハインドの三回、近藤がヤクルト先発・山野のスライダーを完ぺきに捉えて右翼席へ逆転１３号２ランを叩き込んだ。

六回には野村がバックスクリーン右へ３号ソロ。そして七回、またしても野村が今度は左翼席へ２打席連続４号２ランを放った。

野村は９日の阪神戦で「自身初」の２打席連発をマークしたばかり。中３日で連続アーチを再現してみせた。

野村は「久しぶりの『オゾン層破壊打法』です」とコメント。これについて球団広報が「野村選手の持ちギャグでそのくらい会心の一撃だったという比喩」と丁寧に注釈をつけてきた。試合後のお立ち台ではアナウンサーに突っ込まれると、不思議なダンスをしながら「オゾン層破壊してるの、俺やで〜」とギャグを披露。その後、報道陣の囲み取材では「心がきつかったです」と苦笑いしていたが、打席での活躍には「マジで良くなってきました」と充実感をにじませた。