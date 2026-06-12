冷蔵庫で眠ってない？「微妙に」余った野菜で絶品おかずをもう一品

冷蔵庫に微妙に余った野菜を見た時、「どうしようかな…」と頭を悩ませていませんか？そんな「あるある」をどうにかする、余った野菜を活用した副菜レシピを料理好きのクックパッドアンバサダーの方に教えていただきました。



パパッと手軽に作れるので、今日のあと一品にぜひ試してみてください。

▼具だくさんでボリューム満点！「余った野菜たっぷりキッシュ」

冷蔵庫に残ったいろいろな野菜をたっぷり入れて作るキッシュ。オーブンで焼き上げるだけなので、仕込んだらあとはおまかせ。野菜の旨みがぎゅっと詰まった、見た目も華やかな一品です。

▼シンプルなのに後を引くおいしさ「ゴボウが余ったら！焼きごぼう」

余ったごぼうをそのまま焼くだけのシンプルレシピ。香ばしい香りと自然な甘みが引き出され、ほかのおかずにも合わせやすい副菜です。ごぼうが余ったときにすぐ作れるのが助かります。





余った野菜をおいしく活用できる副菜、いかがでしたか？どちらも手軽に作れるのに、しっかり満足できるおいしさです。みなさんもぜひ今日の食卓で試してみてくださいね。

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