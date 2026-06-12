子煩悩なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で180万7000回再生を突破し、「自分が産んだと思ってそうw」「最高のベビーシッター」「ジブリの世界過ぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんをジーっと見つめる大型犬→『自分が産みました』と勘違いしている光景】

赤ちゃんを見つめるわんこ

TikTokアカウント「0319tom」の投稿主さんには、生まれたばかりの赤ちゃんがいます。この日、ソファでのんびり過ごしていた赤ちゃんを熱い視線で見守っていたのは、ゴールデンレトリバーのトムくんでした。トムくんは少し離れた場所からではなく、すぐそばまで近寄って赤ちゃんをじーっと観察。

まるで一瞬たりとも目を離したくないかのように、その様子を見つめ続けていたそうです。愛おしさがあふれ出ているような優しい眼差しは、まるで我が子を見守る親そのもの。しばらくすると、トムくんは赤ちゃんの隣で腰を下ろし、体を寄せるようにしてゴロンと横になりました。その自然な距離感からも、赤ちゃんを大切に思う気持ちが伝わってきます。

心温まる光景にホッコリ♡

さらにトムくんは、ときおり投稿主さんの方を見ては「この子、僕の赤ちゃんなんだけど？」と言いたげな表情を浮かべていたのだとか。

そんな微笑ましい時間を過ごしていると、赤ちゃんの足がトムくんに当たる場面も。しかしトムくんは驚いたり怒ったりすることはなく、むしろ心配そうに赤ちゃんの様子をクンクン確認。異変がないことを確かめると、再び安心したように体を寄せて眠り始めたそうです。

どこまでも優しく、まるで保護者のように赤ちゃんを見守るトムくん。その子煩悩すぎる姿に、多くの人が心を掴まれたのでした。

この投稿には、「めっちゃ頼りになる！」「かわいいんだろうね」「うちにも見守り隊欲しい」など、多くのコメントが寄せられています。

あんなにわんぱくだったのに…

実はトムくん、もともとはとてもわんぱくな性格だったそうです。スリッパをくわえて家中を全力疾走したり、いたずらをして家族を笑わせたりすることも珍しくありませんでした。

しかし赤ちゃんが生まれてからは大きく変化。今ではすっかり頼もしいお兄ちゃんになったのだとか。赤ちゃんが眠っていると心配そうにそばで見守り、そのまま添い寝をすることもあります。時には自分の体を枕代わりにしてあげることもあるそうで、その優しさに家族みんなが癒されているそうです♡

TikTokアカウント「0319tom」には、他にもトムくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「0319tom」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。