テイラー・スウィフトとカイリー・ジェンナーのハグにネット騒然！ 背景にカニエ・ウェスト巡る“因縁”
NBA制覇に向けてばく進中のニューヨーク・ニックスの試合で、恋人ティモシー・シャラメと観戦していたカイリー・ジェンナーと、女友達と来ていたテイラー・スウィフトとのハグがキャッチされた。“因縁”のある2人の行動にネットが騒然となっている。
【動画】ネットを騒然とさせたテイラー・スウィフト＆カイリー・ジェンナーのハグ
NBA制覇に向けてばく進中のニューヨーク・ニックスの試合で、恋人ティモシー・シャラメと観戦していたカイリー・ジェンナーと、女友達と来ていたテイラー・スウィフトとのハグがキャッチされた。長年“因縁”があるとされてきた2人のまさかの交流に、ネットが騒然となっている。
現地時間6月10日、ニックスのお膝元マディソン・スクエア・ガーデンで行われたNBAファイナル第4戦「ニックス対サンアントニオ・スパーズ」の試合には、熱狂的なニックスファンとして知られるティモシーやスパイク・リー、アダム・サンドラー、ベン・スティラーをはじめ、ラリー・デヴィッド、ジェリー・サインフェルド、デヴィッド・ザスラフ、マリスカ・ハージティ、クリス・ロック、ジョン・マッケンロー、トレイシー・モーガンらニューヨークを拠点とするセレブが大集結した。
今シーズン、何度もティモシーと一緒に観戦しているカイリーは、この日もティモシーとおそろいのデニムルックでサイドコートから観戦。テイラーも前日に『トイ・ストーリー5』のプレミアが開催されたロサンゼルスから駆け付け、エスティ・ハイム＆アラナ・ハイム姉妹と一緒に、ニックスモチーフのブルーとオレンジのTシャツ姿でコートサイドから試合の行方を見守った。
試合は、最大29点差をつけられていたニックスが最後の最後で逆転勝利するという劇的な展開に。会場中が歓喜に沸く中、遠からぬ席で観戦していたカイリーとテイラーがハグを交わす瞬間が訪れた。SportsishがTikTokに投稿した映像によると、「すごくクレイジーだったね！」と笑顔で言葉を交わしたものとみられる。
2人の関係が注目される背景には、テイラーとカイリーの姉キム・カーダシアン、そしてカニエ・ウェストを巡る長年の因縁がある。
テイラーは2009年のMTVビデオ・ミュージック・アワードで受賞スピーチを妨害されて以来、カニエとの間に確執が続いている。2016年には、カニエがテイラーをビッチ呼ばわりした楽曲「Famous」を巡ってトラブルが勃発。当時妻だったキムがテイラーとカニエの電話を無断録音し、編集を加えたものを公開したことで、テイラーは世間から嘘つき呼ばわりされてしまった。この一件により、キムを姉に持つカイリーとの関係も複雑だとみられていた。
そんな2人のハグに、ネットでは「ニックスの勝利よりも衝撃的かも！」「私にとっては勝利よりもこっちの方が重要」「なんだかわからないけど、良かった」「世界が癒えた」「大変多くの意味で歴史的瞬間だ」などと盛り上がりを見せている。
引用：「Sportsish」TikTok（＠thesportsish）
【動画】ネットを騒然とさせたテイラー・スウィフト＆カイリー・ジェンナーのハグ
NBA制覇に向けてばく進中のニューヨーク・ニックスの試合で、恋人ティモシー・シャラメと観戦していたカイリー・ジェンナーと、女友達と来ていたテイラー・スウィフトとのハグがキャッチされた。長年“因縁”があるとされてきた2人のまさかの交流に、ネットが騒然となっている。
今シーズン、何度もティモシーと一緒に観戦しているカイリーは、この日もティモシーとおそろいのデニムルックでサイドコートから観戦。テイラーも前日に『トイ・ストーリー5』のプレミアが開催されたロサンゼルスから駆け付け、エスティ・ハイム＆アラナ・ハイム姉妹と一緒に、ニックスモチーフのブルーとオレンジのTシャツ姿でコートサイドから試合の行方を見守った。
試合は、最大29点差をつけられていたニックスが最後の最後で逆転勝利するという劇的な展開に。会場中が歓喜に沸く中、遠からぬ席で観戦していたカイリーとテイラーがハグを交わす瞬間が訪れた。SportsishがTikTokに投稿した映像によると、「すごくクレイジーだったね！」と笑顔で言葉を交わしたものとみられる。
2人の関係が注目される背景には、テイラーとカイリーの姉キム・カーダシアン、そしてカニエ・ウェストを巡る長年の因縁がある。
テイラーは2009年のMTVビデオ・ミュージック・アワードで受賞スピーチを妨害されて以来、カニエとの間に確執が続いている。2016年には、カニエがテイラーをビッチ呼ばわりした楽曲「Famous」を巡ってトラブルが勃発。当時妻だったキムがテイラーとカニエの電話を無断録音し、編集を加えたものを公開したことで、テイラーは世間から嘘つき呼ばわりされてしまった。この一件により、キムを姉に持つカイリーとの関係も複雑だとみられていた。
そんな2人のハグに、ネットでは「ニックスの勝利よりも衝撃的かも！」「私にとっては勝利よりもこっちの方が重要」「なんだかわからないけど、良かった」「世界が癒えた」「大変多くの意味で歴史的瞬間だ」などと盛り上がりを見せている。
引用：「Sportsish」TikTok（＠thesportsish）