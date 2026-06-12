アイアンが曲がる人必見！ 初優勝・吉田鈴が語る方向性アップのコツは「ボールを見る顔の角度」だった
「ヨネックスレディス」で念願のツアー初優勝を飾った吉田鈴。今回は、ショットメーカーである彼女が、今オフに語っていたアイアンショットでラインを出すためのポイントを紹介する。
【連続写真】フォローまで前傾角をまったく変えずに振り抜く 吉田のアイアンショット
◇ ◇ ◇アイアンショットで方向性を高めるには、フォローまで減速せず、体の回転で振り抜くことが大切です。途中で余計な動作が入るとフェース面がブレてしまい、ボールが左右に曲がりやすくなります。インパクトでヘッドを加速させながら、その動きを安定させるために私が意識しているのがフォローです。インパクトで上体が伸び上がる癖があるので、前傾を保つためにボールを左目で追い、打った後も目線を少し斜めに残しながら、顔の角度を保って振っています。顔を斜めの角度に保ったまま体を回転させると、上体が伸び上がりにくくなる。前傾角度を維持できればリリースも抑えられ、ハンドファーストの形を長くキープできるメリットがあります。フェースの向きは、アドレスからインパクト、フォローまで常に体に対してスクエアに保つのが理想です。フォローでフェースの向きを前傾角度と同じ角度に保って振り抜くことで、ラインを出しやすくなります。手首を返してしまうとフェースが閉じ、引っかけるので注意してください。また、アイアンショットで方向性を高めるためには、バックスイングの上げ方も大切。始動では、左ワキと左肩を一緒に飛球線後方へ動かすことで捻転が生まれ、右サイドのスペースを大きく使えるようになります。さらに、体の左サイドをネジる動きに対して右サイドで支えるイメージを持ち、右ヒザをアドレス時の位置でキープできれば、手打ちになりにくいです。ぜひ一度試してみてください。■吉田 鈴よしだ・りん／ 2004年生まれ、千葉県出身。25年はルーキーで参戦して、メルセデスランキング51位に。26年の前半戦出場権を獲得。持ち球はドロー。「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った。大東建託所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『【飛んで曲がらない！】吉田鈴のスイングのコツ教えます！【教えて！女子プロ先生】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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