元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、サッカー日本代表の長友佑都に「さっきＬＩＮＥした」といい、その返事を明かした。

この日は開幕したサッカーＷ杯を特集。３大会現地観戦しているカカロニすがやがスタジオで生解説を行った。

日本代表に関しては、この日、主将の遠藤航の離脱と代表引退という衝撃のニュースが飛び込んでたばかり。一茂は「悪い影響の話はしたくないけど、三苫選手もいないって話もしたし、２人いないのは大きいでしょ？」とすがやに質問。

すがやは「すごく大きいですけど」とした後「長友選手がいる。こういう状況でもチームに一体感を作ってくれるのではと（思う）。森保監督もこういう対応ができるように長友選手をいれていると思う」とコメント。羽鳥アナも「ベテランで精神的な中心で、ヘアバンドや鉢巻きしたり盛り上げている。５回連続出ているから」とベテランに期待した。

これに一茂は「さっき、ＬＩＮＥしたの。長友くんに」と言いだしスタジオもビックリ。「そうしたら『暴れます』って、今返ってきた」と返信内容も明かした。一茂は「遠藤選手、三苫選手（いないのは）大きいけど、（長友が）裏番長じゃないけど、主将も盛り上げてくれそう」と期待を寄せていた。