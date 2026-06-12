北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の交際トラブルだった。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真】川村容疑者が投稿していた龍のタトゥーシール姿。アルバイト先で八木原被告とダンスする写真。主犯だった川村被告の高校の卒アル写真も

6月5日の公判では、川村葉音被告に検察官から無期懲役の求刑がなされた。判決は6月25日に予定されている。

6月3日の裁判から、被告人3人の裁判は分離され、1人ずつ公判が開かれている。3日から行われた川村被告単独の公判では、本人が被告人質問で遺族への謝意や反省を述べた。一方、検察官から厳しい指摘が入ることも少なくなかった--裁判を傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全4回の第2回。第1回から読む】

「他人事として考えていた」

弁護人からの被告人質問の冒頭で遺族への思いを聞かれると「私たちが事件を起こし、Xさんにした行為により、苦しい、辛い思い…クレジットカードを盗（と）り、許可なくタバコを買い、キャッシュカードから許可なくお金を出すなどし、本当に大切な家族の命を奪ってしまい、本当にすみませんでした」と、涙しながら謝罪の言葉を述べた。

弁護人「遺族の方は何を望んでいると思いますか」

川村被告「死をもって償ってほしい、または一生刑務所に入って罪を償ってほしいと」

弁護人「遺族の方はあなたが死んで納得すると思いますか」

川村被告「しないと思います」

弁護人「償いとはどんなことと思っていますか」

川村被告「刑務作業もだが、事件のことを考え続けることだと思います」

事件当日の心情について、弁護人から聞かれる。Xさんへの暴行は、公園で川口侑斗被告（当時18）が突如始めた。川口被告がキレていると思い怖く感じたのと、川口被告が始めた暴力であるので自分には関係ないなどと思い、止めようという気持ちにもならなかったという。

Xさんの口から血が流れているのも確認したという。しかし、川村被告も交際相手であるA被告から暴行を受け口から血を流すという経験があり、「大したことでないと思った」のだという。

しかし、A被告がXさんの腕を持って引きずり回す様子や、服を脱がす様子にはやりすぎと感じた。A被告には「もういいって」と言葉をかけたというが、聞くことはなく継続された。

犯行継続を誘発するような八木原被告には「これくらいされたら、私なら許すよ」などと考えを改めるよう伝えたが、「反省してないから許す気ない」などと聞く耳を持たれなかった主張した。

Xさんとは事件前に一度だけ話したことがあり、地元が一緒で頭のいい大学生である印象で、悪い印象は持っていなかったという。

弁護人「そんな人を、なんで死なせて、お金まで盗ることになるのでしょう」

川村被告「なぜそこまで発展したか、突然のことで、なんでと言われてもわかりません」

弁護人「どうしたら避けられたと思いますか」

川村被告「川口被告が暴行しているとき（私は現場を）離れていたので、勝手に通報していれば命までは落とさなかったと思う」

弁護人「川村被告も暴行に加わり、Xさんを放置して、通報もしなかった。何が問題だったと思っていますか」

川村被告「何も考えていないのが問題でした」

川村被告は他にも「他人事として考えていた」などとも供述した。

一方で、これまでの公判では、川村被告が川口被告に同調してXさんに自ら暴力をふるったり、他の被告に暴行をけしかける音声データも明らかにされている。自らも加担した凶行になぜ何も考えずにいられたのか、他人事でいられたのか追及されることはなかった。

「被害者は将来を考えられないんですよ…」

事件に至るまでの川村被告の半生についても聞かれた。

高校時代は、いじめにあっていた。「キモい」「死ね」「空気読め」などの悪口を言われ、靴をゴミ箱に捨てられ、階段から落とされたこともあった。しかし、いじめの発端はわからなかった。人に合わせないといけないという思いや、苦手な人でも誘われたら断れない気持ちが形成されていったという。

教員を目指し進学した大学ではすぐに友だちができた。しかし、その友だちは気付いたら離れていった。理由は本人にはわからないという。事件時、大学に友だちと呼べる人物はいなかった。バイト中にたまたま客として再会した八木原被告と、彼氏のA被告経由で知り合った川口被告、地元の顔見知り以外に友人と呼べる人物はいなかったという。ただ、川口被告が一度キレた場面を目にしてから気を遣い、雰囲気を壊さないように意識していた。

A被告とは事件の約1年半前から交際していた。しばらくすると口喧嘩の際に、顔や腹などを殴ったり、蹴られたりするようになる。それにより、アルバイトや学校を1〜2週間休むこともあった。別れを切り出せば殴られ、「父親に相談したら、お前も父親も殺す」などと言われ、父親にも相談できなかったという。

そのような思考や人間関係が形成される中で事件が起こった。

事件後、川村被告は八木原被告に対して「警察来ても（私たちの）名前出さないでね」などと、口止めを示唆するLINEを送った。これは事件後、共犯者らとラーメンを食べに行っている際に、川口被告から「あいつ（八木原被告）、絶対に警察行かせるな」と命令され、従わなければならないと思ったからだという。

しかし八木原被告は警察への出頭をほのめかす。さらに電話で「だから、私やめてって言ったじゃん。男性陣とハオ（川村被告）が暴力して。私、暴行していないし、私、関係ないからね」などと言われる。

その言いざまに、八木原被告以外の共犯者とのグループLINEで「（八木原被告を）ボッコボコにする」などと書き込む。最終的には、「Xさんを死なせてしまったモヤモヤがあった」といった理由からA被告、瀧澤被告と出頭を決めた。

弁護人が最後に聞く。

弁護人「今の拘置所の生活で、自分を変えようと試みていることはありますか」

川村被告「証拠を見て、言葉遣いが悪いと思っているのと、行動についても1つ1つ刑務官さんに聞きながら行うようにしています」

弁護人「将来、どう生きていくなど考えはありますか」

川村被告「事件のことは絶対に忘れず、事件と一緒向き合っていきます」

弁護人「犯罪をしない、また犯罪に巻き込まれないためにどうしていきますか」

川村被告「何が犯罪かを学んで、二度と繰り返さないよう学んでいきたいです」

裁判の場ということもあろうが、確かに川村被告は言葉遣いを丁寧にし、事件にも出来る限り向き合おうとする姿勢が見えなかったわけではない。

しかし、起こした犯罪事実はあまりにも悪かった。検察官は質問冒頭に「どこから聞こうか困ってるんですが…」と心底困ったように呟き、

検察官「弁護人からの質問で『これから犯罪に巻き込まれないために』とありましたが、今回巻き込まれた認識なんですか？」

川村被告「いいえ、違います」

検察官「『将来、どう生きていく』という質問もありました。ただ、Xさんは将来を考えられないんですよ…」

検察官は弁護人が主張する情状事実を一つ一つ潰すように質問を続けた。

車の画像で「エグない？」「終わったわこれ」

検察官は事件翌日の朝、両親が川村被告の家に訪れた際の質問から行った。

事件翌日の朝、両親が家に着いた時間を聞かれて「午前8時から9時くらい」と答え、それに驚いた様子を見せる検察官。

川村被告は深夜にラーメン屋で八木原被告に口止めLINEを送った後に、「もし警察が来たら、『会ったのは事実です。でもすぐ解散しました。Xさんは一人で帰った』ってことで。あとはウチらで作戦考えてます」というLINEを送っている。

これが午前9時48分の送信履歴であったことから、両親が目の前にいながらして送ったことになる。川村被告は状況は覚えていないというが、両親と一緒にいる時間に送ったものであると認めた。また、被疑者が特定されていないながらも、Xさんが死亡したニュースを家族と一緒に見たのだという。

その際、親に打ち明けることはしなかった。「絶対に見捨てられると思ったので。それなら、出頭して知らないうちに見捨てられた方がいい」とその理由を供述した。

その出頭を決意した場面についても問われる。弁護人からの質問では、Xさんを死亡させた罪悪感を出頭の理由に挙げていた。当然、それも理由にはあることだろう。

しかし、瀧澤被告やA被告とのLINEのやりとりには、車が映った画像と「エグない？」「終わったわ、これ」というやりとりが残っていた。

このメッセージのやりとりの真意を尋ねると、事件に関するニュースで不審な車として川村被告の車が映っていたというものだった。これに対し、瀧澤被告が「俺、自首してもいいよ」などと送り、出頭の流れとなったのだという。

検察官はこの後も次々に川村被告の「供述のズレ」を指摘した--第3回記事で詳報する。

（第3回記事に続く）

◆取材・文／普通（裁判ライター）