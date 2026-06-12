「6月7日に放送された自身の冠番組『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）に、ビートたけしさん（79）が出演。番組では、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議にて、小泉進次郎防衛相（45）が英語でスピーチをするVTRが流れました。

これを見たたけしさんは“英語、ちゃんとしている”と指摘。相変わらず独自の着眼点は健在です」（スポーツ紙記者）

お笑い界のレジェンドにして、国際的映画監督でもあるたけし。来年で傘寿を迎えるが、衰えを知らずますます意気軒昂のようだ。

「高齢なだけに以前よりはテレビで見る機会は減りましたが、今年2月には浅草で行われた“たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯『お笑い日本一』”に審査員として参加。駆け出し時代を過ごした浅草から、若手芸人にエールを送るなど、まだまだお笑い界にも大きな影響力をもっています」（前出・スポーツ紙記者）

いっぽう、“世界のキタノ”が、意外なところに出没していた。

「世界的に活躍するグラミー賞歌手であるザ・ウィークエンドのInstagramのサブアカウントに登場していたんです。

ザ・ウィークエンドはカナダ出身の男性ソロミュージシャンで、『Blinding Lights』や『Save Your Tears』などが世界チャートで長期間1位を記録し、これまでグラミー賞を4度受賞。2023年には“世界で最も人気のあるアーティスト”としてギネス世界記録に認定されており、今年9月には埼玉・ベルーナドームでの来日公演が控えています」（芸能プロ関係者）

6月7日にザ・ウィークエンドのInstagramで公開された世界を股にかけるアーティスト同士のツーショット。2人の間にどのような関係が。

「ザ・ウィークエンドは日本のカルチャーが大好きなようで、たびたび来日しています。彼のサブインスタグラムには、三池崇史監督（65）とお寿司を食べに行ったり、『残酷な天使のテーゼ』で知られる歌手の高橋洋子さん（59）からサインを受け取ったりする様子が投稿されています。ザ・ウィークエンドが北野映画のファンだった可能性が高いです」（音楽ライター）

たけしとザ・ウィークエンドの会合に同席した女性がいたようだ。

「たけしさんの妻であるA子さんとザ・ウィークエンドのツーショットも、彼のInstagramに載っていたのです。夫であるたけしさんと夫婦でほほ笑む姿も掲載されていて、投稿には、《Mr.Takeshi Kitano and his lovely wife》と綴られていました。A子さんはこれまでほとんど表に出てきていません」（前出・芸能プロ関係者）

A子さんが公に姿を現すのは、2023年5月に開催された「第76回カンヌ国際映画祭」にたけしが招待されたとき以来だ。

「北野映画『首』がカンヌで上映された際、出演者らとともにレッドカーペットを北野さんと歩くA子さんの姿がありました。着物姿で登場したA子さんは、時折たけしさんと手をつなぐなど、親密な様子がうかがえました」（映画関係者）

たけしの妻・A子さんは“国際的な場”がお好きなようだ――。