【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】子どもたちの将来のため「貯金したい」＜第13話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第13話 娘の気持ち
【編集部コメント】
自分たちとしては、正社員の話を優先させたい。それがあなたたちの将来の選択肢を広げることにもなるかもしれない。だけれどあなたの気持ちが強いなら、この話を諦める選択肢もある。アサカさんとカズマさんの心を込めた説明に、ユアちゃんも一生懸命考えている様子。どう答えるのか気になるところですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第13話 娘の気持ち
【編集部コメント】
自分たちとしては、正社員の話を優先させたい。それがあなたたちの将来の選択肢を広げることにもなるかもしれない。だけれどあなたの気持ちが強いなら、この話を諦める選択肢もある。アサカさんとカズマさんの心を込めた説明に、ユアちゃんも一生懸命考えている様子。どう答えるのか気になるところですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか