“兄弟へのご祝儀”は「最低10万円はないと」と親戚に言われました。しかし社会人二年目で工面が難しいです…。3万円じゃダメでしょうか？

兄弟姉妹へのご祝儀相場は「5万円～10万円」が一般的

結婚式のご祝儀には明確な法律上の決まりはありませんが、一般的な相場は存在します。友人や同僚へのご祝儀は3万円程度が多い一方、兄弟姉妹の場合は関係性が近いため、5万円～10万円程度が相場とされています。

特に既婚者や社会人歴が長い人は、10万円を包むケースも珍しくありません。ただし、この「10万円」は絶対的なルールではありません。実際には、



・年齢

・収入

・未婚か既婚か

・地域性

・家族間の慣習



などによって大きく変わります。例えば、20代前半で社会人になったばかりの人と、40代で安定収入のある人では負担感がまったく異なります。そのため、「兄弟だから必ず10万円」というわけではありません。



無理をして高額を包む必要はない

結婚式はお祝いの場ですが、だからといって生活を圧迫するほど無理をする必要はありません。最近では、



・奨学金返済

・家賃の上昇

・物価高

・教育費負担



などを抱えている人も多く、「ご祝儀10万円が厳しい」と感じるのは決して珍しいことではありません。

実際、兄弟姉妹へのご祝儀として5万円を包む人も多くいます。特に未婚の場合や若い世代では、5万円～7万円程度にするケースも一般的です。また、ご祝儀だけでなく、



・美容院代

・衣装代

・交通費

・宿泊費



などもかかるため、結婚式への出席には想像以上に出費がかさむこともあります。そのため、「相場だから」という理由だけで無理をしてしまうと、後から家計が苦しくなる可能性もあります。



家族間のバランスはある程度意識したほうがよい

ご祝儀に明確なルールはありませんが、兄弟姉妹の場合は「家族間のバランス」を気にするケースも少なくありません。例えば、「自分の結婚式で10万円をもらっていた」「他の兄弟が10万円包む予定」といった状況で、自分だけ大きく金額を下げると、不公平だと受け取られる可能性があります。

また、親族間ではご祝儀額が自然と共有されることもあるため、地域や家庭によっては「少ない」と受け取られる場合もあります。そのため、不安があるなら事前に両親や兄弟へ相談しておくと安心です。

ただし、無理をしてまで相場に合わせる必要はありません。現在の収入や生活状況を踏まえ、できる範囲で誠実にお祝いすることが大切です。



ご祝儀以外でお祝いの気持ちを伝える方法もある

結婚祝いは、必ずしも現金だけで気持ちを表すものではありません。例えば、新生活で使えるプレゼントを贈ったり、受付や余興を手伝ったりなども喜ばれるケースがあります。

また、遠方から参加する場合は交通費や宿泊費だけでも大きな負担になります。そのような事情を考慮して、無理のない範囲で十分と考える家庭もあります。特に最近は、「形式より気持ちを重視したい」という価値観も広がっており、一律に高額なご祝儀を求めないケースも多くなっています。



大切なのは見栄よりも無理のない範囲で祝うこと

兄弟姉妹の結婚式では、ご祝儀10万円がひとつの目安として語られることがあります。しかし、それはあくまで相場の一例であり、全員に当てはまる絶対的なルールではありません。

収入や生活状況によって負担は大きく異なります。無理をして高額を包み、生活が苦しくなってしまっては、かえって負担になってしまうこともあります。もちろん、家族間のバランスや過去のやり取りは多少意識したほうがよいですが、最終的に大切なのは「お祝いしたい」という気持ちです。

見栄や世間体だけで判断するのではなく、自分の生活状況に合った無理のない金額を考えることが、結果的には長く良好な関係を保つことにもつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー