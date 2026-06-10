本木雅弘、写真集を妻・内田也哉子に褒められ笑顔「珍しくポジティブなコメントが多かった」
俳優の本木雅弘（60）が10日、東京・渋谷のNONLECTURE books/artsで写真集『awai 刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）の写真展『“awai”Masahitro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』の取材会を開催した。
【写真】雰囲気あるライティングの下…オシャレに並べられた写真たち
取材会では、妻・内田也哉子の反応についての質問が飛んだ。「途中経過はなしで、完成するまでは見せていませんでした。さり気なくリビングの一角に置いておいたら『あっできたの？』と。仕事への出かけだったので『あとで落ち着いてから見るね』と。帰ってきてからゆっくり見て『とてもよかった』と言ってくれました。『文章も私には素直に感じた』、『中村くんの少しさみしげだけど温かいロケ写真も生きている』、『アートディレクションも素晴らしい』と。珍しくポジティブなコメントが多かった」とうれしそうに話していた。
撮影は、同い年で長年の友人である写真家・中村一弘が担当。東京と京都、ロンドンで行われ、プライベートな写真と断片的に内なる世界を語る本木本人の言葉がつづられている。また、20代のころ中村や仲間たちと旅をし、大きな影響を受けた地・インドで当時撮影された写真も収録している。還暦という人生の節目を迎え、本木の人生という旅の現在地とは。また、19日から全国公開される主演映画『黒牢城』制作の合間をぬって行われた。京都での映画撮影オフタイムの様子、還暦当日、東京の自宅で朝を迎えた姿、ロンドンでの独り時間など、中村が再会を機に30年ぶりに撮り下ろすプライベートな写真の数々と、断片的に内なる世界を語る本木の言葉が重なり合う。静かなる心の旅のアートブックとなる。写真展では、富士フイルムの「デジタル銀塩プリント」という技法で印刷された美麗な写真が飾られる。
本木は「ちょうど映画『黒牢城』のプロモーションもしております。連日、出しゃばっている形になりますが、これはこれでご興味を持っていただけたら」と呼びかけた。『黒牢城』の撮影地で本木は中村と久しぶりの再会。もともと写真集を出す計画ではない撮影をしていたが、そこからあれよあれよと写真集を発売することに。本木は「還暦というタイミングができなければできなかったこと。自分の中でも充実感があります」と話していた。
【写真】雰囲気あるライティングの下…オシャレに並べられた写真たち
取材会では、妻・内田也哉子の反応についての質問が飛んだ。「途中経過はなしで、完成するまでは見せていませんでした。さり気なくリビングの一角に置いておいたら『あっできたの？』と。仕事への出かけだったので『あとで落ち着いてから見るね』と。帰ってきてからゆっくり見て『とてもよかった』と言ってくれました。『文章も私には素直に感じた』、『中村くんの少しさみしげだけど温かいロケ写真も生きている』、『アートディレクションも素晴らしい』と。珍しくポジティブなコメントが多かった」とうれしそうに話していた。
本木は「ちょうど映画『黒牢城』のプロモーションもしております。連日、出しゃばっている形になりますが、これはこれでご興味を持っていただけたら」と呼びかけた。『黒牢城』の撮影地で本木は中村と久しぶりの再会。もともと写真集を出す計画ではない撮影をしていたが、そこからあれよあれよと写真集を発売することに。本木は「還暦というタイミングができなければできなかったこと。自分の中でも充実感があります」と話していた。