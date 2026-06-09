杉田かおる、最新ショットに反響！ 「変わってなくて可愛いらしさがそのまま」「不思議な感覚」
俳優の杉田かおるさんは6月9日、自身のInstagramを更新。最新のオフショットを公開しました。
【写真】杉田かおるの近影
コメントでは「何だか、落ち着く部屋ですね 杉田さん可愛い」「部屋の雰囲気にお似合いの出立ちですね」「素敵な笑顔」「チー坊がそのまま小津安二郎の映画に出てきたような不思議な感覚。凄い絵になっている」「何時も素敵ですね」「本当にかおるさん変わってなくて可愛いらしさがそのままです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】杉田かおるの近影
「杉田さん可愛い」杉田さんは「小津安二郎監督の仕事部屋は、なんか落ち着く空間です このやかんは、実際に監督が、徳利を入れて熱燗にして愛用されていたもの」とつづり、6枚の写真を投稿。和室に座ったオフショットです。自然体な笑顔を見せています。落ち着いた空間に溶け込む姿に癒されます。
美しい姿はほかにも！7日にも「茅ヶ崎映画祭 特別企画 浪人街を観る会 小津安二郎監督が、年間200日程滞在して10年間創作活動された茅ヶ崎館 映画好きには堪らない空間です」と、オフショットを公開していた杉田さん。こちらも若々しく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)