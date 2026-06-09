シェフの人柄が滲み出る優雅なショコラ

「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」店内

パリに本店があるショコラブランド「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」。

日本1号店としてオープンした南青山のショコラトリーは、”空想美術館”がコンセプト。シルバーのショーケースに美しくショコラを並べ、壁には国際的なフォトグラファー・森山大道さんの写真がレイアウトされています。



ご褒美CHECK

ショコラトリーでありながら、まるで美術館を訪れたように非現実的でラグジュアリーな体験ができるショップ。多くの有名人にも愛されています。

ジャン＝シャルル・ロシュー

ショコラの制作を手がけるのはジャン＝シャルル・ロシューさん。ショコラティエだけでなく、彫刻家としての顔をもち、ユニークな発想で数々のアーティスティックなメニューを生み出しています。

気さくで親しみやすい人柄で知られているシェフは、人とのコミュニケーションを大切にしているそう。お客さんからの意見をもとに商品を作ったり、甥っ子や姪っ子の名前を商品につけたりすることもあるんだとか。

店内のインテリアやショッパーに使用されているクロコダイルのモチーフは、シェフが幼い頃、親の目を盗んでリビングに置かれたショコラをこっそり食べた経験から着想を得たんだとか。クロコダイルが本能のまま狩りをするように、食べる人もショコラに対して本能や官能を開放してほしいという想いが込められています。



50種類から厳選された華やかな季節限定アソート

芸術的なショコラが楽しめる「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」。現在、店舗はパリと東京のみですが、より多くの人にショコラを楽しんでほしいという想いから、2022年にオンラインストアでの販売をスタートしました。住んでいる地域に関係なく、パリから届いた華やかなショコラを楽しむことができます。

「ショコラアソート グレイス (11個入) 」5616円

今回はオンラインストアで購入できるおすすめの商品を3つご紹介します。

6月までの限定商品「ショコラアソート グレイス（11個入り）」は、フランス語で優雅を意味するグレイスというテーマで構成された一品。華やかなビジュアルは見るだけでも心がときめきます。

ご褒美CHECK

組み合わせはテーマごとに異なり、50種類のフレーバーから日本スタッフが厳選してセレクトしているそうです。

左から、「MIEL」、「MAKER'S MARK」、「SANSYO」

ビターショコラやミルクショコラなどさまざまなフレーバーが楽しめるアソートボックスのなかでとくにおすすめなのが、「MIEL（みえる）」、「MAKER'S MARK（めーかーずまーく）」、「SANSYO（さんしょう）」の3つ。

上から時計回りに、「MIEL」、「MAKER'S MARK」、「SANSYO」

ビターショコラにハチミツと松の実を詰めた「MIEL」は、2026年の新作ショコラ。ショコラをひと口かじると濃厚でフルーティーなハチミツがじわっとあふれ出し、とろけるようにショコラと合わさります。甘味と苦味が好バランスな組み合わせです。

「MAKER'S MARK」は、シェフイチオシのガナッシュショコラです。アメリカで作られているトウモロコシ由来のバーボンウィスキーを使用していて、ひと口いただくと、ほんのりとしたお酒がアクセントに。滑らかな口溶けも楽しめます。

日本料理のアクセントとして親しみのある山椒をトッピングしたプラリネビターショコラ「SANSYO」。珍しい組み合わせですが、実際に食べてみると甘いショコラと相性抜群！ 甘いショコラを山椒がピリッとやさしく引き締めてくれて、おいしさにいっそう深みを演出しています。

左上から時計回りに、「BOACO」、「DALAO NOIR」、「MARABA」、「TENA NOIR」、「PETROUCHKA」

そのほかにもココナッツを使用した食感が楽しい「TENA NOIR（てな のあーる）」、フランボワーズの酸味がアクセントになった「MARABA（まらば）」などがあり、最後まで飽きることなく、幅広いフレーバーを楽しむことができるアソートボックスになっています。

「ハートトリュフ（29個入り）」4158円

ハート型にレイアウトされた、胸がときめく「ハートトリュフ」。箱を開けた途端に心高鳴るショコラで、ご褒美やギフトにもぴったりな商品です。



ご褒美CHECK

コーヒーや紅茶をはじめ、ブランデー、ウイスキーなどのお酒とも相性のよいショコラ。たっぷり量が入っているため、その日の気分でペアリングを楽しむことができそうです。

トリュフのサイズは指先程度で、ひと口でパクッと食べることができるのもうれしいポイント。小さなショコラですが濃厚な味わいなので、ひとつでもしっかり満足感があります。



リピーター続出のさわやかオランジェット

「オランジェット（60g）」3672円

店頭で最も人気が高く、シェフの代表作として知られている「オランジェット」。太陽をたっぷり浴びたオレンジピールに、さわやかな味わいが特徴のマダガスカル産カカオをコーティングしています。ショコラにはキャラメリゼしたアーモンドを混ぜていて、ザクサクとした食感も楽しい一品。ショコラでありながら後味がさっぱりとしていて、暑い季節にもぴったりです。



ご褒美CHECK

お店に訪れたお客さんは必ずと言っていいほど「オランジェット」を購入していくそう。店頭で最も人気の高い商品です。

「フルーツタブレット」4860円※毎週土曜店舗限定

「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」では、ほかにもフルーツを使った商品を販売してます。「フルーツタブレット」は、店舗のみで毎週土曜に販売している商品。季節に合った生の新鮮なフルーツをショコラでコーティングしているため、オフラインのみで販売しています。東京店を代表する一品なので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

上品ながら遊び心あふれるデザインのショコラが魅力の「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」。箱を開ける度にときめきを感じる、まるでジュエリーのようなショコラは、おうちでのご褒美時間にぴったりです。お気に入りのショコラとともに至福のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。



■ジャン＝シャルル・ロシュー 東京 公式オンラインストア（じゃん＝しゃるる・ろしゅー とうきょう こうしきおんらいんすとあ）

URL：https://jcrochoux-store.jp/

■ジャン＝シャルル・ロシュー 東京

住所：東京都港区南青山5-12-3 NOIRビル 1F

TEL：03-6805-0854

営業時間：12〜19時

定休日：5〜10月 水曜、11〜4月 無休



▶▶「ご褒美の新定番」の記事一覧はこちらから！

Text：藤原早菜（vivace）

Photo：ジャン＝シャルル・ロシュー 東京、藤原早菜（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。