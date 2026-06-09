「彼がいるだけで」27歳DFも“嬉しい”と語る存在「みんな笑顔になる」【日本代表】
メキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルへ移動した６月８日（日本時間９日）、メンター役の南野拓実が日本代表に合流。鎌田大地にして“兄貴的存在”と言わしめる彼は、森保一監督や中村俊輔コーチらと早速コミュニケーションを取るなどチームの輪に入っていた。
ナッシュビル到着後、早速トレーニングに参加したDF冨安健洋（27歳）は“南野効果”について問われると、「間違いなくチームにとってプラス」と答えた。
「まだ着いたばかりですが、それでも拓実くんがいるだけでやっぱりみんな笑顔になりますし。僕たちも嬉しいので。良い働きをしてくれると思います」
普段はミックスゾーンで表情を崩すことが少ない冨安だが、南野について話す際には柔らかな表情を見せているように映った。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
ナッシュビル到着後、早速トレーニングに参加したDF冨安健洋（27歳）は“南野効果”について問われると、「間違いなくチームにとってプラス」と答えた。
「まだ着いたばかりですが、それでも拓実くんがいるだけでやっぱりみんな笑顔になりますし。僕たちも嬉しいので。良い働きをしてくれると思います」
普段はミックスゾーンで表情を崩すことが少ない冨安だが、南野について話す際には柔らかな表情を見せているように映った。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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