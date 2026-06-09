昨年１２月に「一般の方」との結婚を発表したＴＢＳ・田村真子アナウンサー（３０）が、このほど、都内の高級ホテルで結婚披露宴を行った。司会は同局の宇賀神メグ（３０）＆赤荻歩（４４）両アナウンサーが務めた。

自身のインスタグラムに、ウエディングドレスとお色直しの着物姿を投稿すると、同局の若林有子アナが「気品がありすぎて王女のようです 美しすぎて尊いです」、同じく浦野芽良アナが「真子さんお美しいです！おめでとうございます」。式に出席した元ＴＢＳの先輩アナ、山本里菜が「本当に本当に美しかったです」と祝福し、自身のインスタでも、ラグジュアリーホテル「オークラ東京」の豪華な披露宴会場の写真や、巨大なローストビーフなどテーブルの写真も添え、「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった♥」などと記した。

田村アナのＳＮＳのフォロワーからも「日本の宝」「綺麗すぎて、何度も何度も見てしまいました」という声があがるほどの美しさだった。

なお、田村アナの父は元厚労大臣で自民党の田村憲久衆院議員。最近はＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し話題となっている。