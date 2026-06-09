＜ゲームは卒業する？＞子どもがゲーム離れするときは何歳くらい？もしかして一生やめない？
子どもにゲームを与えるタイミングは家庭によってさまざまですが、一度与えてしまうと夢中になってしまって頭を悩ませる親は少なくないのではないでしょうか。昨今では、スマホやPCなどゲーム自体のプラットフォームも増加しており、未就学児から大人まで夢中になれるような魅力的なゲームがたくさんあるので、仕方ないともいえるかもしれませんが……。今回ママスタコミュニティには、お子さんのゲーム離れについて尋ねる投稿がありました。
『幼児や低学年くらいでゲームを始める子が多いけど、だんだんゲーム離れしてきたのって、何歳くらいからだった？』
投稿者さんのお子さんの年齢はわかりませんが、投稿の内容から察するにお子さんはまだ未就学児か低学年なのかもしれません。何歳ぐらいでゲーム離れをしてくれるのかが気になっているようです。
中学生になると落ち着くかも
『中学生くらいからかな。勉強と部活が忙しくなる』
『小学校の頃は夢中でやっていたけど、高校受験の頃にはあまりやらなくなった』
『中学生になって忙しくて、ちょっと落ち着いた』
ママたちから集まったコメントで、とくに目立ったのは中学生からという声でした。小学生とは違い、中学生にもなると部活があったり、授業時間が長くなったりと忙しくなるお子さんは少なくないようです。また高校受験の時期になると、ますますゲームで遊ぶ余裕はなくなるのでしょう。筆者の子どもはまだ小学生で、やはり毎日ゲームに夢中になっているのですが、中学生になると少しは落ち着くのかもしれないと思うと、希望が持てそうです。
ずっとゲームをしてる。スマホに移行しただけ
『ゲームなんて、放っておいたら大人になってもやり続けるんじゃないかな？ 自然と飽きることなんてないんじゃない？ 目の前にあると誘惑に勝てないので、息子は強制的になくすことでなんとかやらなくなった感じです』
『スマホに移行しただけで、高校生でもゲームはずっとやっているよ』
『ゲームをしないのは、中3と高3の部活引退後から受験までの時期だけ。入試が終わったら即再開』
中学生で落ち着いたという報告が目立つ一方で、「子どもがゲーム離れをしてくれない」というママたちからのコメントもありました。放っておいたら延々とやり続けるため、強制的にゲームをなくしたことでやっとゲーム断ちができたという切実な声もあがっています。また、ゲーム機からスマホゲームに変わっただけで高校生になってもゲーム三昧というお子さんや、受験シーズンだけはゲーム断ちをするものの、試験を終えるとすぐにゲームを再開するというお子さんもいるようです。
自己管理できるならゲームを続けてもいいのでは？
『ゲームそのものはずっとしているけど、時間管理ができているから気にしない』
『自分で時間などを管理できるようにはなったけど、ゲーム離れはしなかったな。日常生活や人間関係に支障がないからいいと思っている』
小学生の頃はどうしても楽しいことばかりを優先しがちで、親に言われなければずっとゲームをしてしまうこともあるのでしょう。ただ成長していくにつれて、自分でゲームをする時間を決めたり、優先順位を決めて行動したりできるようになるのではないでしょうか。こちらのママたちは、ゲーム離れはしていないけれど自己管理ができているなら何も言わないというスタンスのようです。自分で遊びの時間を決めて行動することも、人生勉強のひとつかもしれませんね。
最後にこちらのコメントを紹介します。
『小学生の間に思う存分できたか、できなかったかで全然違うと思う』
必ずしもそうとは言えませんが、小さい頃に制限されすぎると、自由にできる年齢になった頃に歯止めが効かなくなるというパターンもあります。もちろん小学生の間は親がしっかり管理することも大切です。その範囲内で、子どもが楽しく遊べる時間もしっかりと与えてあげられるといいのかもしれませんね。