生田絵梨花主演・松本清張原作ドラマ『天城越え』がNHK総合で初放送決定！生田本人のコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作・松本清張、主演・生田絵梨花のドラマ『天城越え』が、総合テレビにて初放送されることが決定した。

■「ハナが生きてきた過酷な境遇や、その胸の内をこの身に宿せるよう、もがきながら必死に演じさせていただきました」（生田絵梨花）

松本清張不朽の名作のドラマ化。人間の業と運命を一大悲劇へ昇華させる松本清張ミステリーの真骨頂。主人公・ハナに、生田絵梨花が挑む本作。

このたびの総合テレビでの放送決定を受けて、主人公・ハナを演じた生田絵梨花よりコメントが到着した。

■生田絵梨花 コメント

『天城越え』大塚ハナを演じると伺った時は、自分に務まるだろうかという怖さがありました。ハナが生きてきた過酷な境遇や、その胸の内をこの身に宿せるよう、もがきながら必死に演じさせていただきました。

今の時代は生き方や働き方にさまざまな選択肢がありますが、ハナが生きた時代は、生まれた環境によって人生が大きく左右される時代です。そんな不条理な運命の中で生きるハナが、少年との出会いによって、何を守ろうとするのか。その姿を通して、もしこの時代を私たちが生きていたなら…そんなことも想像しながら、身近にこの作品を受け取っていただけたら嬉しいです。ぜひご覧ください。

■番組情報

NHK総合ドラマ『天城越え』

前編 07/11（土）22:00～22:45

後編 07/18（土）22:00～22:45

再放送 前編 07/15（火）24:35～25:20

再放送 後編 07/22（火）24:35～25:20

※NHK ONE（新 NHK プラス）で同時・見逃し配信予定

※初回放送2025年5月10日BSプレミアム4K（89分版）

原作：松本清張 『黒い画集』より

脚本：羽原大介

音楽：fox capture plan

演出：金澤友也

出演：生田絵梨花、萩原聖人、奥野瑛太、岡田結実、末次寿樹、杏子、波岡一喜、高木勝也、佐々木春香、永山愛理、浅見小四郎、阪田マサノブ、菅原大吉、今野浩喜、温水洋一、田口浩正、篠原ゆき子／若村麻由美、岸谷五朗 ほか

■ドラマ『天城越え』あらすじ

昭和31年。静岡県で印刷業を営む望月次郎（萩原聖人）は、定年間近の田島刑事 （岸谷五朗）から「刑事捜査資料」の印刷を頼まれる。その犯罪事例の中には、土木作業員殺害事件の記述があった。事件には、「修善寺の遊女」 大塚ハナ（生田絵梨花）と、天城トンネル付近で目撃された14歳の少年が関わっていた。資料を読み、望月の封印していた記憶がよみがえる。「少年」は31年前の自分だった。そして大塚ハナは、初恋の女性だ。当時、はだしのまま手に手をとって天城峠を越えた、数時間の恋。ハナの笑顔、美しい歌声、手のぬくもり――夢のような時間のあと、自分と別れたハナは土木作業員 （奥野瑛太）を殺し、逮捕されたのだった。警察署での田島の強引な取り調べに、殺害を自供したのはハナであった。だが、不自然な自供ではあった。まるで誰かをかばっているかのような…。そして事件から31年。時効を過ぎた今、田島刑事はなぜ望月を訪ねて来たのか？なぜかくも執念を持って望月を追い詰めるのか？ やがて、事件の“真相”は明かされ、望月は、ハナと運命の再会を果たす。

■関連リンク

NHKドラマ

https://www.nhk.jp/g/drama/