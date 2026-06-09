『なんでも鑑定団』押入から発見した古文書→衝撃値の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう9日放送回では、秀吉の正室・ねねの書状が登場する。
【動画】机に古文書ずらり…歴史的発見に衝撃値
最近実家の整理を始めたところ、押入の段ボールに詰めこまれた古文書の束を発見。全く読めなかったので試しに一番古そうなものの画像をSNSに投稿したところ、歴史に詳しい方から連絡があり、なんと豊臣秀吉から先祖の宮田喜八郎に送られた褒美の書状だと判明した。
お宝は、同じく古そうな文書で、なんでも秀吉の正室・ねねのものらしい。鑑定団でも秀吉のお宝は出てくるが、ねねは滅多に見かけないので、貴重なものかもしれない。番組では、歴史的発見に衝撃値の鑑定結果と予告するが、果たして本物か。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】島谷ひとみ
【出張鑑定】茨城県牛久市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡辺泰弘（「クロサワ楽器 日本総本店」店長）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
泉高志（「闘道館」館長）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
森由美（陶磁研究家）
【動画】机に古文書ずらり…歴史的発見に衝撃値
最近実家の整理を始めたところ、押入の段ボールに詰めこまれた古文書の束を発見。全く読めなかったので試しに一番古そうなものの画像をSNSに投稿したところ、歴史に詳しい方から連絡があり、なんと豊臣秀吉から先祖の宮田喜八郎に送られた褒美の書状だと判明した。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】島谷ひとみ
【出張鑑定】茨城県牛久市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡辺泰弘（「クロサワ楽器 日本総本店」店長）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
泉高志（「闘道館」館長）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
森由美（陶磁研究家）