冷凍食品大手・ニチレイフーズのCMにお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が出演。11日から全国で放送される。2人はCMでは冷凍食品のエビフライを試食し、食レポにも挑戦している。

【映像】カズレーザーが驚愕したタクシーの運転

CMの撮影中、エビフライを美味しそうに食べた2人。インタビューではエビフライにかけ、最近“エビぞりする”ぐらいびっくりしたことを聞かれると、カズレーザーがエピソードを披露した。

カズレーザー「少し前にタクシーに乗った。（ドライバーが）50〜60歳ぐらいかな、サングラスをここ（頭）にかけて、（指先が空いた）革グローブつけて、ギュッギュッて引っ張っていた。『どこに行きます？』と言われて、『ここに行ってください』と言うと、『お任せあれ』と」

安藤「おー、フランク」

カズレーザー「めっちゃ運転荒そうじゃないか」

安藤「怖いねぇ」

カズレーザー「めっちゃ怖いと思った。だって、運転する前にギュギュッて引っ張っている。そしたら、20分遅刻するぐらい遅かった」

安藤が笑う中、カズレーザーは「すっげー安全運転で超おせーの」と話した。

（『ABEMA Morning』より）