日本代表に朗報！遠藤航が全体練習に参加、“メンター”南野拓実も合流
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、６月８日にベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、同日にGEODIS PARKで初日のトレーニングを実施。
５月31日のアイスランド戦で左足首に違和感を覚え、モンテレイでは一度も全体練習に参加しなかったキャプテンの遠藤航がついに復帰した。
また、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りはできなかった南野拓実が、“メンター”として合流。ジョギングなど、一部の練習に参加した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
５月31日のアイスランド戦で左足首に違和感を覚え、モンテレイでは一度も全体練習に参加しなかったキャプテンの遠藤航がついに復帰した。
また、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でメンバー入りはできなかった南野拓実が、“メンター”として合流。ジョギングなど、一部の練習に参加した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」