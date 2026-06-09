7月スタート、玉森裕太主演『マイ・フィクション』追加レギュラーキャスト５名解禁！

7月5日（日）にスタートする玉森裕太主演のドラマ『マイ・フィクション』。

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平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。

ある日、事故に遭った伊川が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛する妻や同僚からも忘れ去られている…という衝撃の展開から始まる。

今回、共演者解禁第3弾が到着し、レギュラーキャストとして、国仲涼子、ジャンボたかお（レインボー）、結城萌、三浦獠太、そして佐戸井けん太の出演が発表された。

国仲が演じるのは、津村大輔（野村周平）に寄り添う刑事・香坂睦美。津村が出所したところに現れ、彼に寄り添う。刑事の香坂と、殺人犯の津村との関係とは。

伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・多田義孝を演じるのは、ジャンボ。いつも笑顔で、施設のムードメーカーでもある役どころだ。

多田と同じく、伊川が働く介護施設・はるなぎ園の同僚・向井理恵には結城が、香坂の後輩刑事・辻元晴人を三浦が演じる。

また、二宮由梨（森川葵）の伯父・藤谷治役は、名バイプレーヤーの佐戸井。由梨を優しく見守る伯父を演じる。

◆国仲涼子 コメント

私が演じる香坂睦美は、最近ではなかった人間味がない淡々とした役どころではありますが、話の展開が進むにつれて少しずつ人間臭いところを見せていきたいと思い、回が進むにつれて、面白さを感じながら演じています。

台本を読んだ時は時系列を追っていくのが難しかったのですが、それと同時に香坂の背景にあるものが気になり、そこが私の中での1番の見どころかと思いました。最後まで見逃せない作品になると思います！

◆ジャンボたかお（レインボー） コメント

このドラマのストーリーを最初に聞いた時、ドキドキワクワクしました、、そう来たか！ と思いました。

常に皆様の予想超え確定の凄まじいストーリーです！ 是非観てください！

そしてジャンボが居るので、キャストの皆様をより細く見せられることは確定です。

余談ですが、技術さんにはジャンボくらい大きい方が2人います。

◆結城萌 コメント

初めて脚本を読んだ時は、とても複雑で、かつ現実離れした面白さを感じました。その後、プロデューサーさんとお話しさせて頂いてからは、逆に現実的に感じられ、目まぐるしく変化していくこの時代だからこそ、自分たちの生活の中にも、目を疑うような事実が隠されているかもしれないと思うようにもなりました。回を追うごとに明かされる真実を、視聴者の方々には楽しんで頂ければと思います。

ジャンボたかおさん演じる多田と、私演じる理恵のコンビにも注目してください!!

◆三浦獠太 コメント

こんなにもいろんなページを見直しながら読み進めていった台本は初めてでした。読みながら、あれ、これどういうことだっけと確認しながら読まないとなかなか理解するのも難しく、ただ、だからこそ映像になってどのように伝わるのか、今からワクワクしています。

この物語の中で辻元というキャラクターはとても重要な役ではあるのですが、それと同時に常に緊迫している状況のなかで作品にとっても、そして視聴者の方々にとっても少し箸休めのような安心感もシーンの中で出せたらいいなと思っています!!

◆佐戸井けん太 コメント

脚本を読んでいて、とても謎なんです。何が正しくて、何が起こっているのか？ 脚本というより連載小説の感覚で「続きが読みたい！」とワクワクしながら読んでいます。

治という役をニュートラルに演じつつ、「実は裏にこういうこともあるんじゃないか」「これもありそうだけど外れてるかな」「森川葵さん演じる由梨さんとの関係はどうなっていくのか」など色々考えながら、私自身も楽しみながら演じています。

◆メインキャスト4名の役ビジュアルも解禁！

今回の追加キャスト5名の解禁と同時に、メインキャスト4名（玉森、森川、宮澤エマ、野村）の役ビジュアルも解禁された。どんな物語の中でどんな役になるのか、期待が高まる。

伊川正樹（玉森裕太）／©ABCテレビ

二宮由梨（森川葵）／©ABCテレビ

伊川真弓（宮澤エマ）／©ABCテレビ