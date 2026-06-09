「人生最後の相棒」と決めた愛車がカッコいい！

俳優の岩城滉一さんが2026年5月23日、自身のYouTubeチャンネル「#51TV」を更新し、「【A DAY IN THE LIFE】岩城滉一の1日に密着」なるタイトルで、ご本人の一日に密着した動画を発信しました。

冒頭、白いスーツに身を包んだ岩城さんは、白いボディが印象的な愛車に乗って登場しましたが、いったいどのようなクルマだったのでしょうか。

【動画】超カッコいい！ これが「岩城滉一」が実際に手に入れた「死ぬまで乗っていたい」クルマです！ 動画で見る

現れたクルマは、1971年式のメルセデス・ベンツ「280SL」（W113型）です。

2026年3月に同チャンネルにてすでに紹介済みの彼の愛車で、約8年かけて見つけた1台だそう。なんと、岩城さんが20歳の頃から憧れていたクルマだといいます。

そんな1台に乗り、大井射撃場（神奈川県）へ向かう岩城さん。車中では、280SLへの愛をとうとうと語りました。

「世界のクラシックカーの名車に入ってるから、大事に死ぬまで乗ってたいなと思ってる」「あと何年生きるかわかんないけど、うちの親父は85歳まで生きたから、それまで生きるとしたらあと10年。これに乗ってたら素敵かなと思って」と、280SLを“人生最後の相棒”にするつもりと明かしています。

なぜ、そこまでこのクルマを愛しているかといえば、「この時代のクルマは、音がすごくいいの。で、修理で直せるクルマなんで。そういう面でいいんじゃないのかな」とのこと。

要するに、何気ない部分で波長の合う1台なのでしょう。だからこそ、長く付き合う愛車にしていきたいということ。「自分の家の前で洗ったりするよ。それが好きなんだよな」と、280SLへの深い愛を岩城さんは語っていました。

1960年代後半から1970年代初めにかけてつくられた280SL。SLとはドイツ語「Sport Leicht」（シュポルト・ライヒト）の頭文字で、軽量スポーツカーを意味する言葉です。

フロントに搭載されたエンジンは2.8リッター直列6気筒SOHCで、最高出力は170ps。最高速度は200km／hです。

気になる価格についてですが、岩城さんは「（当時は）700〜800万くらいじゃなかったかな？」と説明。

現在、その希少価値から1000万円以上で取引される280SLですが、値が上がる前のこの頃、若き日の岩城さんにとっても手が届かない“高嶺の花”だったようです。

「当時、何百万台なんて売れてるわけじゃないから、今、現存してるクルマは（世界でも）何万台もないと思うなあ」としみじみ語り、感慨深げな表情を見せた岩城さん。

何歳になっても男らしさを失わないその姿に対し、動画の視聴者からは「カッケ〜渋い」「イケオジ満載」「良い意味でこういうじいさんに憧れる」などの反響が寄せられていました。