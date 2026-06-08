熊本は天草灘沿岸に″若干の海面変動″ 気象庁発表 フィリピンの地震で国内広範囲に津波注意報
8日午前8時38分ごろにフィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震をめぐり、気象庁は熊本県の天草灘沿岸に若干の海面変動があると発表しました。
この地震では九州から関東にかけての広い範囲に津波注意報が発表されました。
熊本県の天草灘沿岸には「0.2m未満」の若干の海面変動があるとしています。被害の心配はないということです。
▼【津波注意報】九州・四国・近畿・中部・関東など広範囲に 気象庁8日午前9時5分発表
若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。
＜津波予報（若干の海面変動）＞
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部
＜津波予報（若干の海面変動）＞
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。