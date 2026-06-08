【Weverse Con Festival】&TEAM、大人な色気漂うステージに レジェンドの名曲も披露
日本発グローバルグループ・&TEAMが7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival』に出演した。
【ライブ写真】ソロカットも！自身のヒット曲も披露した&TEAM
&TEAMは、屋内公演『Weverse Con』（KSPO DOME）に登場。「We on Fire（Korean ver.）」で幕を開けると、「Lunatic」「MISMATCH」「ホットライン」「Bewitched（Korean ver.）」を立て続けに披露。息の合ったパフォーマンスと迫力あるステージングで観客を引き込み、会場を熱気で包んだ。
さらに、RAIN（ピ）の「トリビュートステージ」にも参加。HARUAがメインステージに登場し、スクリーンにソロで映し出されると会場からは大歓声が上がった。名曲「Love Song」の歌い出しを担当し、その透き通る歌声で観客を魅了。続いて、メガネ姿のMAKIが下手ステージ、ハーフアップ姿のYUMAが上手ステージに現れ、それぞれ美しい歌声を響かせた。
その後、残る6人のメンバーもセンターステージに集結。シックなスーツを基調としながらも、それぞれの個性が際立つスタイリングで登場すると、大人の色気を感じさせるパフォーマンスを披露した。ゆったりとしたグルーヴ感のあるステージに、観客からは大きな歓声が送られた。RAINの名曲を&TEAMならではのカラーで表現し、世代を超えた音楽の魅力を届けた。
6日、7日の2日間にわたって、韓国のソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
INTRO＋「We on Fire（Korean ver.）」
「Lunatic」
「MISMATCH」
「ホットライン」
「Bewitched（Korean ver.）」
【ライブ写真】ソロカットも！自身のヒット曲も披露した&TEAM
&TEAMは、屋内公演『Weverse Con』（KSPO DOME）に登場。「We on Fire（Korean ver.）」で幕を開けると、「Lunatic」「MISMATCH」「ホットライン」「Bewitched（Korean ver.）」を立て続けに披露。息の合ったパフォーマンスと迫力あるステージングで観客を引き込み、会場を熱気で包んだ。
その後、残る6人のメンバーもセンターステージに集結。シックなスーツを基調としながらも、それぞれの個性が際立つスタイリングで登場すると、大人の色気を感じさせるパフォーマンスを披露した。ゆったりとしたグルーヴ感のあるステージに、観客からは大きな歓声が送られた。RAINの名曲を&TEAMならではのカラーで表現し、世代を超えた音楽の魅力を届けた。
6日、7日の2日間にわたって、韓国のソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
INTRO＋「We on Fire（Korean ver.）」
「Lunatic」
「MISMATCH」
「ホットライン」
「Bewitched（Korean ver.）」