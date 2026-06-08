グラビアアイドル櫻井おとの（23）が、4年ぶりとなるセカンド写真集「感電」を、8月17日に小学館から発売することが7日、分かった。

「令和のグラビアアイドル」「ぷるぷる美バストの至宝」との呼び声が高い櫻井にとって2冊目の写真集は、24歳の誕生日当日に発売される。撮影は台湾・台北で行われ、櫻井本人が打ち出した「二面性」をテーマに、ビーチや民宿などの異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影したという。

写真集では、カジュアルな装いからストイックに攻め抜いたシースルーの衣装まで、唯一無二の「ぷるぷる美バスト」をあらゆる方法で表現。ランジェリー、ヌーディーな表現にも挑戦。解禁されたカットでも、大胆なTバック姿や、ランジェリー姿など、大人になった櫻井の新境地が感じられる一冊に仕上がった。

櫻井は「今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだあいまいで、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマのように心臓に突き刺さる一冊になればと思います」と話している。

“快活なグラビア的王道さ”と“色気あふれる大人らしさ”の両方が味わえる今作に注目が集まりそうだ。 8月23日には、発売記念イベントを対面とオンラインで開催する。

◆櫻井（さくらい）おとの 2002年（平14）8月17日生まれ、静岡県出身。19年に恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。〜韓国ソウル編〜」に出演し、ティーンを中心に多くの人気を集める。21年3月にグラビアデビューし、22年2月に初の写真集「Fanfare」を発売。グラビアを中心に活動を広げる。身長158センチ。スリーサイズはB88−W63−H86センチ。