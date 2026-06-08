「全盛期の中田英寿より上」識者が断言した日本代表戦士の“規格外能力”「スピード系全部がマックス」
全盛期の中田英寿と比べたとき、佐野海舟の能力はどのレベルにあるのか──。
あえて比較を求めると、識者の河治良幸氏は「絶対能力値で言うと、当時の中田選手よりも佐野選手は上だと思います」と即答した。
「中田選手の特徴のひとつは強気なメンタル。どんな相手にも立ち向かっていく姿勢は武器です。アスリート能力も高くて、フィジカルコンタクトの強さは凄かったですよね。当たられても、むしろ相手のバランスを崩すレベルでしたから。
ただ、佐野選手はそれ以上に相手を吹っ飛ばす。それもファウルなしでやってのけてしまう能力は規格外です。あとは絶対的なスピード。アジリティに加え、加速力も瞬発力もある。要はスピード系全部がマックスに近いようなレベルです」
事前キャンプ地モンテレイでの全体練習（ミニゲームやハーフコートゲーム）でも、佐野は抜群のスピードを生かしてボールを奪取。そこから機敏な動きで攻撃にも参加するなどキレのある動きを見せている。
「なかなか日本人ではいないタイプですよね。例えば香川（真司）選手、敏捷性は（日本で）ほぼナンバーワンだったじゃないですか。じゃあ、加速力もナンバーワンかと言えばそうではない。逆に加速力がずば抜けている選手は、ちょっと敏捷性が足りないとか。ただ、佐野選手はスピード系の要素をマックスで備えています」
河治氏によれば、FC町田ゼルビアや鹿島アントラーズ時代の佐野は「その能力を持て余している感があった」。
「その能力に判断がついていかなかったというか。本来なら遅れてしまうような場面でも、その身体能力で間に合わせてしまうケースがありました。それが今は効率が良くなったと表現すべきか、能力と判断が上手く噛み合って無駄がなくなりましたね」
その結果、河治氏は広大なスペースをカバーする能力──「空間的な能力値（ピッチ上のスペースをカバーする能力）は文字通りワールドクラスです」と断言した。あとは「それを90分間でどう出していくか」。
「ビッグクラブに移籍した時、独特の雰囲気に負けないとか、呑み込まれないとか、リーダーシップも求められます。そこは未知数ですね。そうなってみないと分からない。ただ、日本代表ではスペシャルな能力を発揮できています。ワールドカップで好調を維持してくれたら、ヒーローのひとりに間違いなくなります」
ワールドカップで結果を残し、ビッグクラブへの道を切り開けるか。佐野にとって今大会はキャリアを大きく左右する分岐点になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「中田選手の特徴のひとつは強気なメンタル。どんな相手にも立ち向かっていく姿勢は武器です。アスリート能力も高くて、フィジカルコンタクトの強さは凄かったですよね。当たられても、むしろ相手のバランスを崩すレベルでしたから。
事前キャンプ地モンテレイでの全体練習（ミニゲームやハーフコートゲーム）でも、佐野は抜群のスピードを生かしてボールを奪取。そこから機敏な動きで攻撃にも参加するなどキレのある動きを見せている。
「なかなか日本人ではいないタイプですよね。例えば香川（真司）選手、敏捷性は（日本で）ほぼナンバーワンだったじゃないですか。じゃあ、加速力もナンバーワンかと言えばそうではない。逆に加速力がずば抜けている選手は、ちょっと敏捷性が足りないとか。ただ、佐野選手はスピード系の要素をマックスで備えています」
河治氏によれば、FC町田ゼルビアや鹿島アントラーズ時代の佐野は「その能力を持て余している感があった」。
「その能力に判断がついていかなかったというか。本来なら遅れてしまうような場面でも、その身体能力で間に合わせてしまうケースがありました。それが今は効率が良くなったと表現すべきか、能力と判断が上手く噛み合って無駄がなくなりましたね」
その結果、河治氏は広大なスペースをカバーする能力──「空間的な能力値（ピッチ上のスペースをカバーする能力）は文字通りワールドクラスです」と断言した。あとは「それを90分間でどう出していくか」。
「ビッグクラブに移籍した時、独特の雰囲気に負けないとか、呑み込まれないとか、リーダーシップも求められます。そこは未知数ですね。そうなってみないと分からない。ただ、日本代表ではスペシャルな能力を発揮できています。ワールドカップで好調を維持してくれたら、ヒーローのひとりに間違いなくなります」
ワールドカップで結果を残し、ビッグクラブへの道を切り開けるか。佐野にとって今大会はキャリアを大きく左右する分岐点になりそうだ。
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