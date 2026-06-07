男性8人組「MAZZEL」が初の全国アリーナツアーを完走した。6、7の両日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行った追加公演で計2万4000人を動員。MUZE（ファンの総称）で満員となった自己最大規模の公演にKAIRYU（25）は「デビューから3年でこの景色を見られたのは幸せ」とかみしめた。

ライブ中盤にRAN（23）は感慨に浸った。「3年前にすぐそこのホールでデビューイベントをして“代々木に立てるといいね”って話していた。あのときは夢だったけど、代々木がMUZEでいっぱいだよ。代々木の夢がかなって、かなえられない夢はない」

デビュー直後の2023年6月1日にLINE CUBE SHIBUYAでショーケースを開催。第1体育館から直線で約600メートルの近距離にある収容人数2000人のホール会場で目標を見据えてから3年。その6倍の1万2000人が入るアリーナ会場で、8人は全力で歌い踊った。

2時間30分のステージで、最新アルバム「Banquet」の収録曲を中心に27曲を披露。中盤からは念願だったバックバンドを入れてパフォーマンスした。サプライズで新曲「So Strawberry」を初披露し、今月22日に配信リリースすることを発表。今秋には全国20カ所を巡るファンミーティングツアーを行うことも報告。同ツアーはデビューショーケースを行ったLINE CUBE SHIBUYAから始まる。

当初は4会場を巡る予定だった今回のツアー。しかし昨年発表の「Only You」で勢いが加速し、チケットは即完売。急きょ、代々木公演が追加となり、5会場11公演で計9万人を動員した。リーダーのTAKUTO（27）は「勢いづいてるけど、まだまだMAZZELはこれから。こんなもんじゃない」と誓う。SEITO（24）も曲中に「絶対東京ドームまで連れて行くからな」と全力でぶち上げた。

「なぁMUZE。こんなところで立ち止まってていいのか…。もっとでかい景色見たいだろ！ついてこい！」とRAN。その言葉の直後に流れたプレデビュー曲で、オーディションの最終審査課題曲「MISSION」。♪簡単じゃない なら不可能じゃない 答えはまだない 今 生まれる 見逃すな…。夢だった8人は夢のドーム公演に向けてさらに突き進んでいく。（高原 俊太）