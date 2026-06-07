明治安田Jリーグ百年構想リーグ

釜本邦茂賞️



15 GOALS

田村翔太(奈良クラブ)



地域リーグラウンドとプレーオフラウンドを合わせて、最も得点を挙げた選手を「釜本邦茂賞」として表彰します️



田村選手、おめでとうございます!https://t.co/gYWrMEB6rM@fwfwfw33@naraclub_info#Jリーグ pic.twitter.com/NI74Yx4fg9