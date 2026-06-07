20試合15ゴールの奈良FW田村翔太が釜本邦茂賞を受賞!「自分ひとりの力ではなく…」
奈良クラブは7日、FW田村翔太が釜本邦茂賞を受賞したことを報告した。
田村はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドで18試合に出場し、13得点を記録。プレーオフラウンド2試合でも2得点を挙げ、計20試合15ゴールとした。
クラブ公式サイトを通じ、「釜本邦茂賞という特別大会ならではの特別な賞を受賞できたことを、すごく嬉しく思っています。自分ひとりの力ではなくて、チームメイトのがんばりであったり、パスがあって自分のゴールになったと思っています。これからも満足せずに日々、成長するためにやっていきたいと思います。ありがとうございました」とコメントしている。
釜本邦茂賞は昨年8月10日に逝去した釜本邦茂氏の功績を称えるとともに、挑戦し続けるストライカーの精神を次世代の選手たちに伝えることを目的に、Jリーグ百年構想リーグで最も得点を挙げた選手に授与。表彰式は13日のJリーグオールスターDAZNカップで実施される。
田村はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドで18試合に出場し、13得点を記録。プレーオフラウンド2試合でも2得点を挙げ、計20試合15ゴールとした。
クラブ公式サイトを通じ、「釜本邦茂賞という特別大会ならではの特別な賞を受賞できたことを、すごく嬉しく思っています。自分ひとりの力ではなくて、チームメイトのがんばりであったり、パスがあって自分のゴールになったと思っています。これからも満足せずに日々、成長するためにやっていきたいと思います。ありがとうございました」とコメントしている。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) June 7, 2026
釜本邦茂賞️
15 GOALS
田村翔太(奈良クラブ)
地域リーグラウンドとプレーオフラウンドを合わせて、最も得点を挙げた選手を「釜本邦茂賞」として表彰します️
田村選手、おめでとうございます!https://t.co/gYWrMEB6rM@fwfwfw33@naraclub_info#Jリーグ pic.twitter.com/NI74Yx4fg9