SixTONES、HANA、Number_iら『THE MUSIC DAY 2026』第1弾出演アーティスト発表
7月4日13時30分より放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、第1弾出演アーティストが発表された。
【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！ 第1弾出演アーティスト
総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演。9時間半LIVEを届ける。
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし昨年の紅白歌合戦に初出場、今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM！LKの出演が決定。
ちゃゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生しデビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAが登場する。
今年の1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表。冠バラエティー番組『Golden SixTONES』を持つお茶の間の人気者SixTONESが出演。
先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表。自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_iも登場する。
昨年バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERも出演。
昨年リリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE：FIRSTも出演する。
そのほか、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演が決定した。
■出演アーティスト（※五十音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE：FIRST、マルシィ、M！LK
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！ 第1弾出演アーティスト
総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演。9時間半LIVEを届ける。
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし昨年の紅白歌合戦に初出場、今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM！LKの出演が決定。
今年の1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表。冠バラエティー番組『Golden SixTONES』を持つお茶の間の人気者SixTONESが出演。
先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表。自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_iも登場する。
昨年バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERも出演。
昨年リリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE：FIRSTも出演する。
そのほか、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演が決定した。
■出演アーティスト（※五十音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE：FIRST、マルシィ、M！LK
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。